Urlaub auf Gran Canaria: Bitteres Urteil für deutsche Touristen – „Kommen nicht mehr zurück“

Ein Urlaub in Spanien muss für Touristen nicht immer nur auf Mallorca stattfinden. Während der Ballermann neben Sonne, Strand und Meer auch jede Menge Party zu bieten hat, finden Urlauber aus Deutschland auf anderen spanischen Inseln ein bisschen mehr Ruhe und Erholung.

So stand bisher auch ein Urlaub auf Gran Canaria bei vielen Sonnenanbetern hoch im Kurs – allerdings wird die Insel vor der Nordküste von Afrika in letzter Zeit immer unbeliebter.

Urlaub auf Gran Canaria lässt zu wünschen übrig

Lange war ein Urlaub auf Gran Canaria bei deutschen Touristen hoch im Kurs. Die kanarische Insel hat schließlich nicht nur jede Menge Sonne und viele Strände zu bieten, sondern auch eine besondere Berglandschaft und dementsprechende Kulissen.

Doch das alleine scheint den deutschen Urlaubern nicht mehr zu reichen, berichtet der „Teneriffa News“. Immer weniger verbringen ihre kostbare Erholungszeit auf der Insel, wählen stattdessen andere Orte wie Teneriffa oder Fuerteventura.

Grund für die besorgniserregende Entwicklung sei laut Tourismusexperten, dass es eben diese nicht auf der Insel gibt. Im Gegensatz zu den anderen kanarischen Inseln werde auf Gran Canaria wenig saniert und investiert, das zeigt sich vor allem an den Stränden und den dazugehörigen Sonnenliegen und Strandbars. „Es mangelt an Management, und die Touristen sehen das und kommen nicht mehr zurück“, so Experte Antonio Garzón.

Urlaub auf Gran Canaria immer unbeliebter

Zwar kann Gran Canaria trotz der mangelnden Qualität in diesem Jahr noch mehr deutsche Touristen als zum Beispiel Teneriffa anlocken, doch der Vorsprung der drittgrößten Insel der Kanaren schmilzt. So konnte Teneriffa die Zahl der Touristen in diesem im Vergleich zum Vorjahr steigern, investiert die Einnahmen direkt in den Ausbau der Infrastruktur und die Tourismusangebote.

Immerhin: Bei britischen Urlaubern wird Gran Canaria immer beliebter, alleine im März 2023 kamen eine halbe Million Touristen auf die Insel. Möchte Gran Canaria den Anschluss an die Deutschen nicht verlieren, muss jedoch schnell etwas passieren.