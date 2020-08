Urlaub auf den Kanaren: Inseln überraschen mit DIESER Aktion für Touristen

Die Kanaren sind das ganze Jahr über ein beliebtes Urlaubsziel, doch auch auf den Inseln läuft der Tourismus wegen Covid-19 nicht wie gewohnt. Die spanische Inselgruppe hat sich offenbar intensive Gedanken über eine mögliche Lösung gemacht und überrascht jetzt mit einer Aktion für Touristen.

Sie könnte deinen Urlaub auf den Kanaren deutlich beeinflussen.

Urlaub auf den Kanaren: Insel überrascht mit neuer Aktion

Damit Menschen trotz der Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus auch in diesem Jahr Urlaub auf den Kanaren machen können, hat sich die Kanarische Inselgruppe etwas einfallen lassen.

+++ Urlaub 2020 trotz Corona: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in DIESE Region +++ So sollen Flixbus-Fahrer bei renitenten Maskenverweigerern reagieren +++

So wollen die Kanaren alle Urlauber gegen zusätzliche Kosten im Falle einer Infektion mit Covid-19 versichern. Die Quarantäne-Unterkunft, medizinische Kosten sowie der Rückflug in die Heimat seien damit abgedeckt, wie die regionale Tourismusministerin Yaiza Castilla am Mittwoch nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens mit einem Versicherungsunternehmen mitteilte.

„Damit machen die Kanarischen Inseln einen weiteren Schritt, um den Touristen mehr Sicherheit und Ruhe zu bieten“, so Castilla. Die Versicherung sollen für spanische als auch für ausländische Touristen gelten.

-------------------------------

Mehr News:

Urlaub in Holland: Dringender Appell der Bahn – „Verschieben Sie Ihren Besuch!“

Urlaub in Frankreich: Familie hört Geräusche aus der Dachbox – was sie darin finden, macht sprachlos

Urlaub an der Nordsee: Sylt-Bewohner von Touristen genervt – er macht ein trauriges Geständnis

-------------------------------

Wichtige Voraussetzung muss beachtet werden

Wichtige Bedingung ist allerdings, dass der Urlauber im Falle einer Infektion nicht vor Reisebeginn gewusst haben darf, dass er sich mit Covid-19 angesteckt hat.

-------------------------------

Das sind die Kanaren:

Inselgruppe aus acht bewohnten und mehreren unbewohnten Inseln

Südwestlich von Spanien gelegen, geologisch zu Afrika gehörend

Hauptstadt Las Palmas de Gran Canaria

Rund 2,2 Millionen Einwohner

-------------------------------

Urlaub auf den Kanaren: Die spanischen Behörden wollen bei einreisenden Touristen die Körpertemperatur messen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Die Kanaren sind damit die erste Region Spaniens, die Touristen vor Kosten bei einer möglichen Ansteckung mit Covid-19 versichern will. (dpa mit nk)