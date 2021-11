Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Frau will Wahrzeichen besuchen – plötzlich wird sie abgewiesen

Bei ihrem Urlaub an der Ostsee erlebte eine Frau etwas Außergewöhnliches.

Denn eigentlich hatte sie geplant bei ihrem Urlaub an der Ostsee kurz an einem Wahrzeichen in Polen vorbeizuschauen – diese Idee scheiterte jedoch, wie unser Partnerportal berichtet.

Bei ihrem Urlaub an der Ostsee wollte eine Frau spontan den Leuchtturm in Swinemünde besuchen – und scheiterte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Leo

Urlaub an der Ostsee: Frau scheitert bei Versuch zum Besuch nach Polen

Usedom liegt gleich an der Grenze zu Polen. Das würde theoretisch zu einem kurzen Besuch an einem Wahrzeichen, dem Leuchtturm in Swinemünde, einladen. Doch nein, bei der Umsetzung der Idee scheiterte eine Urlauberin dann doch.

Das ist Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Urlaub an der Ostsee: Mit deutschem Kennzeichen kommt man nicht zum Leuchtturm in Polen

Der 1828 eröffnete Leuchtturm in Swinemünde ist mit 65 Metern der höchste an der Ostsee. Den wollte sich die Urlauberin gerne mal von der Nähe anschauen. Auf dem Weg zum Leuchtturm sei sie jedoch weggeschickt worden, berichtet sie in einer Facebook-Gruppe. Daraufhin kommt ihr die Frage auf: „Kommt man mit einem deutschen Kennzeichen nicht zum Leuchtturm?“

Ein Wahrzeichen von Polen, der Leuchtturm in Swinemünde, ist einen Besuch wert. Doch mit einem deutschen Kennzeichen kommt man nicht nah heran. (Archivbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Und tatsächlich: Wie ein Blick in Reiseforen zeigt, ist die Frau nicht die Einzige, die diese Erfahrung gemacht hat.

Urlaub an der Ostsee: Der Weg zum Leuchtturm in Swinemünde

Sie ist also nicht die Einzige, die bei dem Versuch, den Leuchtturm mit einem deutschen Auto zu besuchen, gescheitert ist. Wie es dennoch klappen kann, das polnische Wahrzeichen zu besuchen, kannst du bei MOIN.DE nachlesen. (ali)