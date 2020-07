Urlaub an der Ostsee: Am Strand wartet auf Touristen in diesem Jahr eine besonders eklige Überraschung.

Urlaub an der Ostsee: Vorsicht! Dieser Ekel-Fund könnte dir den Strandtag verderben

Wer in diesem Jahr Urlaub an der Ostsee macht, sollte beim nächsten Strandausflug genau nachsehen, wo er hintritt.

Denn das Jahr 2020 kommt bisher einer Tierart besonders zu gute, die bei Badegästen alles andere als beliebt ist. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Ostsee: Im Wasser lauern viel mehr und viel größere Quallen als sonst

Die Rede ist von Quallen. Wie Ozeanographin Cornelia Jaspers mitteilt, sind die glibberigen Tentakeltiere in diesem Jahr in größeren Mengen als sonst in der Ostsee anzutreffen – und nicht nur das: die Exemplare sind offenbar auch besonders groß.

Die Quallen in der Ostsee sollen dieses Jahr besonders groß sein, so eine Expertin. Foto: imago images / Hohlfeld

------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

------------

+++ Mallorca-Schock: Familie kehrt aus Urlaub zurück – plötzlich haben alle Corona +++

Warum es den Quallen in diesem Jahr in der Ostsee so gut geht und worauf sich Badegäste einstellen müssen, erfährst du auf MOIN.DE <<<

------------

Weitere News auf MOIN.DE:

------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >