Urlaub an der Ostsee: Massenansturm auf beliebte Insel – Experte mit deutlicher Ansage

Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Das ist ein eindeutiges Umfrage-Ergebnis: 45 Prozent der Menschen auf Usedom sind von den Massen an Urlaubern in der Corona-Pandemie genervt.

Darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“. Der Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat diese Studie veröffentlicht. Demnach fürchten die Befragten unter anderem die Umweltbelastung und den Preisanstieg.

Urlaub an der Ostsee: Urlauber stürmten auf die Insel

Doch was sagt der Usedom-Tourismus dazu, dass die Bewohner immer genervter werden?

Touristen-Massen auf Usedom. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Gegenüber MOIN.de gibt der Geschäftsführer Michael Steuer an, dass Tourismus nun mal der wichtigste Wirtschaftszweig der Insel sei. Er verdeutlicht, dass vier von fünf Menschen – sei es direkt oder indirekt – auf der Insel an der Ostsee vom Tourismus leben. Aber man wolle in Zukunft verstärkt auf Qualität statt Quantität setzen, „auf Authentizität statt auf Disneyfizierung“, so Steuer.

