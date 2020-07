Urlaub an der Ostsee: Ein kleines, gefährliches Problem sorgt auf der Lieblingsinsel für Unruhe.

Urlaub an der Ostsee: Gefährliche Entdeckung auf Usedom – sogar für deinen Hund könnte es kritisch werden

Keine guten Nachrichten für alle, die einen Urlaub auf der Ostsee-Insel Usedom geplant haben oder dort wohnen.

Denn im Ort Ahlbeck, der direkt an der Ostsee liegt, sorgt eine kleine, aber gefährliche Entdeckung für Beunruhigung.

Urlaub an der Ostsee: Kleines Tierchen sorgt für Unruhe

Vor Kurzem hatte die Insel Rügen erst wegen dieses Problems einige Strandabschnitte sperren müssen, jetzt ist auch Usedom betroffen: Der Kiefernprozessionsspinner wurde auf den beiden Inseln gesichtet.

Eine Berührung mit den Härchen der Kieferprozessionsspinner-Raupe kann äußerst unangenehm enden. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Doch wieso stellt eine so kleine Raupe ein solches Problem dar? Das Problem sind die langen Haare des Tieres, die es unentwegt abwirft und die Hautreizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen können. Auch Hunde können unter den Härchen leiden, die vom Wind umhergeweht werden.

Das ist Usedom

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die Größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde

