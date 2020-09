Zwei Frauen machten Urlaub an der Ostsee. Doch der wurde zum Alptraum. (Symbolbild)

Aktualisiert: am 24.09.2020 um 06:28

Urlaub an der Ostsee: Touristinnen nehmen Abkürzung – dann beginnt der Alptraum

Es ist ein Ausflug, den zwei Touristinnen in ihrem Urlaub an der Ostsee wohl nicht mehr so schnell vergessen werden.

Zwei Frauen aus NRW (30 und 32) verbrachten Urlaub an der Ostsee. Auf der Insel Rügen brachen die beiden zu einem harmlosen Spaziergang auf. So war es zumindest gedacht. Denn als sie eine Abkürzung nehmen, wurde der Ausflug zum Alptraum!

Es sollte eigentlich alles ganz entspannt werden. Die beiden Frauen wollten während ihres Urlaubs an der Ostsee die wunderschönen Küstenlandschaften genauer kennenlernen, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Ostsee: Frauen sitzen auf der Insel Rügen in der „Falle“

Wer Urlaub an der Ostsee macht, sollte bei diesen Felsen vorsichtig sein. Foto: imago images / Kai Horstmann

Am Sonntagnachmittag gingen die beiden Urlauberinnen bei Lohne unterhalb der Steilküste spazieren. Rund 700 Meter westlich von Bistamitz hatte sie laut Polizei vor, den Weg abzukürzen, weil sie zu lange gelaufen seien.

Sie waren nach einem langen Lauf erledigt und wollten schnell wieder zurück. Deswegen hatten sie eine Idee, die sich später als sehr „unglücklich“ herausstellte: Sie kletterten einfach nach oben.

Die Insel Rügen:

Rügen ist Deutschlands flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel.

Die Ostsee-Insel ist berühmt für das UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Jasmund.

Dort bestaunen die Touristen auch die weißen Kreidefelsen der Insel.

Der 118 Meter hohe Königsstuhl ist die berühmteste und beeindruckendste Kreidefelsformation im Nationalpark.

Dann begann der Alptraum. Als die beiden Ostsee-Urlauberinnen schon fast oben an einem 50 Meter hohen Abschnitt angekommen waren, bemerkten sie: Oh, hier geht es nicht mehr weiter – weder nach oben, noch nach unten.

Sie waren völlig hilflos und saßen in der „Falle“. Wie die Frauen sich aus dieser Situation retten konnten, liest du bei MOIN.DE.

