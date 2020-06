Urlaub an der Ostsee: Touristen wollen an den Strand – dann folgt der Schock

Wegfliegen oder doch lieber Urlaub an der Ostsee oder Nordsee? Fernreisen sind wegen der Corona-Krise in diesem Jahr wohl keine Option. Der ein oder andere entschließt sich deshalb für Urlaub in der Heimat, etwa an der Ostsee. Nachdem in mehreren Bundesländern bereits die Sommerferien angefangen haben und das Wetter auch mitspielt, wollen Touristen an den Strand. Doch dürfte der ein oder andere einen Schock bekommen haben.

+++ Kreuzfahrt: „Leinen los“ bei Aida? So soll der Re-Start gelingen! +++

Urlaub an der Ostsee wird für Touristen zum Schock

Wenn dieses Jahr schon nicht ans Mittelmeer dann wenigstens für einen Urlaub an die Ostsee! Das dachten sich am Samstag allerdings viele Touristen, wie MOIN.DE berichtet.

So haben zwei Orte prompt auf den starken Andrang der Gäste reagiert und den Touristen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Welche Orte das sind und, was die Touristen an der Ostsee erwartet, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Urlaub an der Ostsee: Touristen bekommen einen Schock am Strand. (Symbolbild) Foto: imago images / Susanne Hübner

