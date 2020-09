Da staunten die Beamten der Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern und einige Touristen im Urlaub an der Ostsee nicht schlecht...

am 27.09.2020 um 21:43

Urlaub an der Ostsee: Touristen trauen ihren Augen nicht, als sie DAS im Meer schwimmen sehen

Wer Urlaub an der Ostsee macht, der freut sich mit Sicherheit auch auf die örtliche Tier und Pflanzen-Welt. Mit etwas Glück kann man Robben beobachten und seit einiger Zeit bei Warnemünde sogar Delfine.

Doch am Freitag entdeckte die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern einen Giganten, den man nur selten zu Gesicht bekommt. Einige Touristen , die ihren Urlaub an der Ostsee verbrachten, machten große Augen. Darüber berichtete unser Partnerportal Moin.de.

So etwas hatten die Beamten bisher selten entdeckt... Foto: Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern

Urlaub an der Ostsee: Elch schwimmt in Meeresarm

Bei dem Giganten handelte es sich um einen Elch! Elche sind die größte heute vorkommende Art der Hirsche. Sie haben eine Körperlänge von bis zu drei Metern, sind mehr als zwei Meter groß und können bis zu 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Echte Schwergewichte also.

--------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

--------------------------

In Deutschland wurden Elche in den vergangen Jahren bereits in mehreren deutschen Bundesländern gesichtet: Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen, Thüringen, Bayern oder Sachsen.

Und nun auch in der Ostsee. Genauer: Im Peenestrom, einem Meeresarm der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Er trennt die Urlaubs-Insel Rügen vom Festland.

Wasserschutzpolizei als Elch-Eskorte

Für die Touristen und Urlauber an der Ostsee wohl ein unerwartetes Spektakel. Doch die Wasserschutzpolizei, die das Tier eine Zeit lang als Art Eskorte begleitete, ordnet das Auftreten des Tieres an dieser Stelle noch einmal ein. Denn Elche haben im Wasser mehr drauf, als du denkst.

Was die Beamten genau zum Elch in der Ostsee erklären, liest du auf unserem Partnerportal „Moin.de“ >>> . (dav)

