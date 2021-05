Urlaub an der Ostsee: Schlimme Szenen bei Urlaub im Norden. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Touristen fahren ans Meer – unverschämt, wie sich manche von ihnen verhalten

Dank einiger Corona-Lockerungen ist der Urlaub an der Ostsee gerettet. Seit dem Wochenende empfängt auch die Modellregion Lübecker Bucht wieder ihre Gäste. Doch die haben sich alles andere als vorbildlich verhalten.

Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, musste die Freiwillige Feuerwehr in Neustadt in Holstein ausrücken, weil ein Traktor eine 500 Meter lange Ölspur verloren hatte. Doch wegen des Urlaubs an der Ostsee war die Autoschlangen lang.

Eine Straße musste abgesperrt werden. Doch die Menschen sollen so gar keine Rücksicht auf die Feuerwehrleute gezeigt haben - im Gegenteil. Sie sollen die Rettungskräfte sogar übel bepöbelt haben.

In einem Video, das du bei Moin.de sehen kannst, schildert ein Feuerwehrsprecher die Erlebnisse. Er beschreibt, dass die Feuerwehrkräfte als „A****löcher und Wichtigtuer“ beschimpft wurden. „Man hört immer wieder, dass das zur Normalität geworden ist.“ Doch der Wehrführer stellt klar: „Für mich ist das alles andere als normal.“ Es sei eine „Unverschämtheit sondergleichen“.

Wie andere Menschen auf den Vorfall reagieren, liest du bei Moin.de.

