Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee: Menschen sehen Foto von Insel und sind sprachlos – „Unheimlich“

Beim Urlaub an der Ostsee sollte im Idealfall vor allem das Wetter mitspielen. Dann kann man seine freie Zeit am Strand auch entspannt genießen.

Beim Urlaub an der Ostsee kann man auch auf das ein oder andere Wetterphänomen treffen. Eine Wahnsinns-Aufnahme sorgt diesbezüglich auf Social Media für mächtig Aufsehen. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Urlaub an der Ostsee: Ein Foto machte Menschen sprachlos (Symbolbild). Foto: IMAGO / imagebroke

Urlaub an der Ostsee: Eine Aufnahme löst in den sozialen Netzwerken Staunen aus

Gemacht wurde die Aufnahme schon Anfang August. Grade staunen aber einige Menschen erneut über das Bild, weil es wieder in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Und was darauf zu sehen ist, findet so manch einer ziemlich gruselig.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Urlaub an der Ostsee: „Shelf Cloud“ fasziniert die Menschen auf Social Media

Zu sehen ist dort eine „Shelf Cloud“. Diese heißt auch Böenwalze oder Böenkragen. Laut „Nordbayern“ entsteht dieses Wetterphänomen dann, wenn im vorderen Bereich einer Wolke Luft angesogen wird, steigt und schließlich im hinteren Bereich wieder abrupt abfällt.

Urlaub an der Ostsee: Ist eine „Shelf Cloud“ gefährlich?

Wenn eine „Shelf Cloud“ auftaucht, steht meist direkt danach ein Wetterumschwung an – oft in Form von Schauern und Gewittern, nicht selten mit starken Windböen.

--------------

----------------

