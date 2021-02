Urlaub an der Ostsee: Am Strand von Usedom zeichnen sich unglaubliche Szenen ab – „Unmöglich“

Nach dem sich das Wetter in Norddeutschland ein wenig gebessert hat, zog es am Wochenende viele Touristen wieder auf die Inseln um ein wenig Urlaub an der Ostsee zu machen. Die Folgen: Jede Menge Spaziergänger ohne Mundschutz, Gedränge an den Stränden und auf Promenaden.

Weil zahlreiche Tagestouristen bei dem schönen Wetter angereist sind, hat die Polizei für den Urlaub an der Ostsee und speziell für die Insel Usedom anschließend eine harte Maßnahme getroffen.

Urlaub an der Ostsee: Bild von der Insel sorgt für Verwunderung

In den sozialen Netzwerken wurde ein Foto vom Usedomer Strand veröffentlicht. Zu sehen ist eine Menschenmasse – teils ohne Schutzmaske und ohne die eingehaltenen Abstandsregeln spazieren die Touristen dort rum.

+++ Urlaub an der Ostsee: Mega-Bauprojekt startet bald – enttäuschte Anwohner haben jedoch DAVOR Angst +++

---------------

Das ist Usedom:

Insel in der Ostsee

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

---------------

„Corona schon vorbei? Unmöglich.“, steht unter dem Beitrag auf Facebook geschrieben. Viele reagieren mit verärgerten Kommentaren auf das Bild, doch es gibt auch viele Facebook-Nutzer, die die Menschen verteidigen.

---------------

Mehr News

DHL hat Bitte an die Kunden – und spricht wichtige Warnung aus

Hund sieht Schneemann: Dann dreht das Tier völlig durch

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Fans platzt bei DIESER Aktion der Kragen – „Nervt leider nur noch“

---------------

Urlaub an der Ostsee: Polizei muss eingreifen

Weil es dann zu viele wurden, wies die Polizei am Sonntagnachmittag zahlreiche Fahrzeuge zurück. Beamte kontrollierten Autos auf der Insel sowie in Wolgast und an der Zecheriner Brücke, so ein Polizeibeamter gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur.

------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

------------------------------

Wie andere Menschen auf das Bild reagieren, erfährst du bei unserem Partner-Portal MOIN.DE.

(dpa/ oa)