Beim Urlaub an der Ostsee gehören momentan volle Strände wie hier am Timmendorfer Strand dazu.

Urlaub an der Ostsee: Menschen drängen sich zu dicht am Strand – Urlauber müssen nun...

In diesen Sommerferien verbringen die meisten Deutschen wohl ihren Urlaub an der Ostsee anstatt ins Ausland zu reisen. Bei bestem Wetter wird es an den Stränden daher ganz schön voll. Können dabei überhaupt die Abstandregeln eingehalten werden?

Die Gemeinden an der schleswig-holsteinischen Ostsee setzen inzwischen auf zusätzliche Sicherheitskräfte, damit die Urlauber sich auch wirklich an die Regelungen halten, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Menschen drängen sich dicht an dicht am Strand

Die Sicherheitskräfte sollen die Einhaltung von Sicherheitsabständen kontrollieren und auch sonst für Ordnung sorgen.

+++ Urlaub an der Ostsee: Familie bezieht Ferienwohnung – und erlebt absolutes Drama +++

Das Sommerwetter lockt zahlreiche Urlauber an den Strand (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

In einigen Gemeinden sind die Ordnungskräfte wohl sogar für die Reinigung von Bänken, Toiletten und für das Müllsamen an den Stränden zuständig.

---------------

10 Reise-Tipps für den Ostsee-Urlaub:

Rügen

Bornholm

Usedom

Hiddensee

Fischland-Darß-Zingst

Poel

Heiligendamm

Timmendorfer Strand

Fehmarn

Hohwachter Bucht

---------------

-----------

------------

