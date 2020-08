Am Timmendorfer Strand sind Tagesgäste vorerst nicht mehr erwünscht

Urlaub an der Ostsee: Überfüllte Strände – beliebter Ferienort plant nun DIESE Maßnahme

Urlaub an der Ostsee ist in diesem Sommer – auch aufgrund der Corona-Krise – sehr beliebt.

Die Urlauber an der Ostsee könnten nun aufgrund des guten Wetters in Scharen an die Strände strömen.

Urlaub an der Ostsee: Überfüllte Strände – DAS plant ein Ferienort

An den Stränden der Ostsee herrscht bereits Hochbetrieb. Zum Wochenende könnte die Kapazität, welche aufgrund der Corona-Regeln geringer ist als in anderen Jahren, an ihre Grenzen stoßen.

Fakten rund um die Ostsee:

Die Ostsee ist ein Binnenmeer in Europa

Es umfasst eine Fläche von etwa 412.500 Quadratkilometern

Die Maximale Tiefe der Ostsee beträgt 459 Meter

Der Timmendorfer Strand plant nun eine Maßnahme, welche vor einem überfüllten Strand schützen soll, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Timmendorfer Strand möchte diese Regel einführen

Die stellvertretende Bürgermeisterin sagte dazu, dass der Timmendorfer Strand keine Tagesgäste mehr aufnehmen könne.

Urlaub an der Ostsee ist dieses Jahr sehr beliebt. Foto: imago images / Henning Scheffen

Timmendorf richtet sich deswegen nun an Tagesgäste und bittet diese von einem Besuch abzusehen. Außerdem stellt die Gemeinde weitere Sicherheitskräfte ein.

Urlaub an der Ostsee: Timmendorfer Strand DAS kommt auch noch

