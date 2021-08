Urlaub an der Ostsee geplant? Wer DAS erfährt, storniert wohl lieber wieder direkt

Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee erfreut sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Auch wenn die Sommerferien in einigen Bundesländern schon zu Ende sind oder es bald sein werden, füllen sich die Strände dennoch mit Menschen.

Urlaub an der Ostsee: Urlauber müssen mit vielen Staus am Wochenende rechnen

Doch wer am kommenden Wochenende zum Urlaub an die Ostsee fahren will, sollte sich das besser sehr gut überlegen. Es könnte nämlich zu großen Staus kommen.

Urlaub an der Ostsee: Am Wochenende müssen viele Urlauber mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. (Symbolbild)

Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, rechnet der ADAC mit einer Mega-Rückreisewelle. Grund dafür ist, dass die letzten 14 Tage der Sommerferien in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Hessen angebrochen sind.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

und ein Binnenmeer des Atlantiks in Europa

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Viele Staus werden also erwartet. Der Trip an die Ostsee könnte also zu einer zähen Angelegenheit werden, da nicht nur die Rückwege sondern auch die Zufahrtsstraßen der Ausflugsgebiete betroffen sein sollen.

Urlaub an der Ostsee: Stornieren als Alternative?

Falls du also keine Lust auf lange Staus auf deinem Weg mit dem Auto zum Urlaub an der Ostsee hast, solltest du deinen Trip vielleicht verschieben oder sogar stonieren.

---------------

---------------

Urlauber sollten darüber hinaus mit großem Staupotenzial auf den klassischen Urlauberstrecken Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route sowie der Fernstraßen zu und von den kroatischen und französischen Küsten und Bergregionen rechnen. Weitere Infos zu dem Thema findest du auf MOIN.de.