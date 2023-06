Urlaub an der Ostsee: Gruseliger Fund versetzt Menschen in Angst – „Lebensgefährlich“

Alarmstimmung an einem der großen Touristen-Hotspots Deutschlands! Auf Rügen verbringt so mancher unserer Mitbürger gerne seinen Urlaub an der Ostsee. Dabei hat die größte Insel des Landes schon allerlei Kuriositäten gesehen.

Doch der gruselige Fund, der aktuell die Gemüter in Anspannung versetzt, ist selbst für erfahrene Urlauber außergewöhnlich. Der Urlaub an der Ostsee wird aktuell durch ein seltenes Tier gestört, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Tier sorgt für Aufsehen

Die heimische Flora und Fauna hat in Deutschland einige atemberaubende Tiere zu bieten. Zu den eher nicht so beliebten Arten zählen dabei Schlangen. Vor den geschuppten Reptilien fürchten sich viele. Da man ihnen auch hierzulande zudem nur selten begegnet, ist das Angstlevel nochmal deutlich größer, wenn es so weit ist.

Wenn es dann noch um ein Exemplar der sogenannten Höllenotter geht, ist klar, dass manch einer gar panisch reagiert. Genau so eine Schlange treibt an der Ostsee nun ihr Unwesen, berichtet „MOIN.de“.

Höllenotter auf Rügen

Bei der grausig klingenden Höllenotter handelt es sich genau genommen um eine schwarze Kreuzotter. Ein Rügenbesucher bekam so eine vor die Linse seiner Kamera. Das entstandene Bild macht derzeit die Runde durch diverse Urlaubs-Gruppen.

Die Höllenotter kommt auch in Deutschland vor. Foto: imago stock&people

Manch ein Facebook-Nutzer vermutet, dass der ungewöhnliche Rügen-Besucher „lebensgefährlich“ sei. Das stimmt jedoch nur teilweise. Zwar handelt es sich bei der Höllenotter um eine Giftschlange, doch ihr höher dosiertes Gift ist „nur“ für Kinder und ältere Menschen bedrohlich. In der Regel besteht keine Lebensgefahr.

Urlaub an der Ostsee: Urlauber in Aufruhr

Dennoch sorgen die Bilder der Schlange unter Urlaubern für Aufruhr. „Zum Glück ist mir dieses Tier nicht über dem Weg gelaufen, Panik“, schreibt eine Frau auf Facebook. „Ich würde schreiend wegrennen“, kommentiert eine andere.

Kreuzottern sind übrigens keine exotischen Tiere in Deutschland, sondern sind auch hierzulande beheimatet. Was der NABU rät, wie man sich verhalten soll, wenn man ihnen begegnet, liest du bei MOIN.de.