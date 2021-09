Die Insel Rügen ist für viele Ostsee-Urlauber ein beliebtes Reiseziel und kann als touristische Hochburg bezeichnet werden. Grund dafür sind die feinsandigen Strände und das große Gast- und Kulturangebot. Wir verraten euch fünf Dinge, über die malerische Insel in Mecklenburg-Vorpommern, die Du vielleicht noch nicht wusstest.

Urlaub an der Ostsee: Bittere Plage auf beliebter Insel! „Ganz schlimm“

Die Seele baumeln lassen und einfach mal entspannen – das verbinden viele Menschen mit einem Urlaub an der Ostsee. Doch wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, ist an Erholung für so einige Urlauber gerade eher nicht zu denken.

Auf der Ostsee-Insel Rügen sind viele Menschen ziemlich genervt – besonders die Abendstunden werden für sie unaushaltbar.

Für viele Menschen ist der Urlaub an der Ostsee derzeit unerträglich. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Urlaub an der Ostsee: Menschen genervt von DIESEN üblen Spaßverderbern

Grund für die genervten Urlauber ist eine unangenehme Mückenplage auf Rügen. In einer Facebook-Gruppe unter Rügen-Fans wimmelt es nur so vor Beschwerden.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

„Ist ja unerträglich“, findet eine Frau, die gerade in Baabe Urlaub macht. Und auch eine andere Frau berichtet aus Göhren, dass es dort am Donnerstag „ganz schlimm“ gewesen sei. Eine Urlauberin aus Thiessow findet die Situation sogar „unfassbar gruselig“.

Urlaub an der Ostsee: Derzeit herrscht eine Mückenplage auf der Insel Rügen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Niehoff

„Ich habe mehr als 50 Stiche und selbst meine Mutter, die wirklich nie gestochen wird, hatte massig Mücken auf den Armen und im Gesicht. Auch der Hund hatte permanent zu kämpfen. Echt ätzend“, schreibt die Ostsee-Urlauberin.

Die Urlauber klagten bereits Anfang August über eine Vielzahl von Stechmücken. Das Problem: Bei Wärme und Niederschlag breiten sich die Tiere besonders rasant aus. Die aktuellen Spätsommertemperaturen bestärken das Mücke-Desaster als nur.

