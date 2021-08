Urlaub an der Ostsee: Junge macht wertvollen Fund im Meer – dann will er ihn schnell loswerden!

Beim Urlaub an der Ostsee kann man beim Spaziergang am Strand so einiges finden. Ob Treibgut, schöne Steine oder vergessene Schuhe, für jeden ist etwas dabei. Auch auf Rügen finden Urlauber immer wieder spannende Gegenstände.

Nachdem auf der Insel zuletzt Scherben für Ärger gesorgt haben, berichtet unser Partnerportal MOIN.de über einen schönen Fund, der beim Urlaub an der Ostsee am Strand gemacht wurde.

Urlaub an der Ostsee: Auf Rügen wurde etwas sehr kostbares am Strand gefunden. Foto: IMAGO / Panthermedia IMAGO / Jens Koehler

Urlaub an der Ostsee: Junge findet Ring beim Tauchen - und will ihn wieder loswerden

Eine Frau und ihr Sohn waren am Regenbogenstrand in Nonnevitz unterwegs, als der Junge beim Tauchen im Meer einen Ehering fand. Doch das Schmuckstück will er so schnell wie möglich wieder loswerden. Denn mit dem Ehering fremder Leute kann er natürlich herzlich wenig anfangen.

Das ist Rügen:

Insel vor der Ostseeküste Vorpommerns

Flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Beim Urlaub an der Ostsee hat ein Junge einen Ehering gefunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Blend Images

In der Vermutung, dass der Ring vielleicht schmerzlich vermisst wird, suchen die Mutter und der Sohn jetzt über das Internet nach dem Besitzer oder der Besitzerin des Schmuckstücks.

Urlaub an der Ostsee: Zwei Hinweise sind auf dem Ring

Zwei kleine Hinweise dafür sind sogar in den Ring eingraviert. Darauf stehen zum einen das Datum 18.07.08 und dazu noch der Name „Christine“.

Wie die Suche nach Hinweisen zu dem Ehering läuft und warum der Ring vielleicht niemals zurück nach Hause finden soll, erfährst du bei den Kollegen von MOIN.de.

