am 17.09.2020 um 20:02

Urlaub an der Ostsee: Radikale Änderung – HIER wird Urlaub machen bald schwieriger

Viele Einwohner von Urlaubsorten an der Ostsee beschweren sich über die vielen Wohnungen und Häuser, die nur für Touristen genutzt werden. Es fehle Wohnraum.

Besonders eine Altstadt an der Ostsee soll nun vor übermäßiger Vermietung an Touristen geschützt werden. Doch statt sich zu freuen, ziehen Einwohner dieser Stadt an der Ostsee mit ihren Beschwerden vor Gericht.

Ostsee: Rechtsstreit im Urlaubsort

Die Stadt Lübeck ist ein beliebter Touristenort für einen Urlaub an der Ostsee. Aus diesem Grund gibt es dort auch viele Ferienwohnungen. Ungefähr 280 der 10.000 Wohnungen werden zur Kurzzeitmiete angeboten. Allerdings sah die Stadt Lübeck die Gefahr des Wohnraummangels und verbannte diese Wohnungen kurzerhand aus dem Stadtkern der Altstadt.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Das passt den Besitzern überhaupt nicht. Bereits im vergangenen Jahr gingen rund 40 Wohnungsbesitzer rechtlich gegen diese Entscheidung vor. Nachdem sie schon zwei Mal vor Gericht gescheitert sind, gehen die Besitzer nun in das Hauptsacheverfahren.

Die Hintergründe des Rechtsstreits und die Folgen erfährst du bei Moin.de

