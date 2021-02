Wegen der Corona-Pandemie fragen sich derzeit viele Menschen, ob der Urlaub an der Ostsee in den Osterferien stattfinden kann. (Symbolbild)

Das Coronavirus hält uns in Deutschland weiter in Schach. Der Lockdown geht noch bis mindestens zum 7. März. Doch in sechs Wochen ist schon Ostern. Wird dann beispielsweise Urlaub an der Ostsee möglich sein?

Viele Menschen wollen in den Osterferien am liebsten wegfahren. Doch ob der Urlaub an der Ostsee stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Viele Politiker und Virologen äußerten sich mit demotivierenden Aussagen. An erfolgreiche Buchungen war nicht zu denken. Doch nun hat sich ein Politiker mit mit seinen Worten überrascht.

Urlaub an der Ostsee: Politiker überrascht mit Ankündigung – „Kann ich mir gut vorstellen“

Denn der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sieht Chancen für Osterurlaub an der Ostsee. Er sei dagegen, jetzt schon davon zu sprechen, dass es keinen Osterurlaub in Deutschland geben könne, betonte Sager, der auch Landrat von Ostholstein ist, in der „Welt“ am Donnerstag.

------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

------------------------------

Ferienwohnungen könnten zum Beispiel kontaktlos übergeben werden, die Hotels hätten alle Hygienekonzepte. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ostern an der Ostsee Öffnungen hinbekommen können“, erklärte Sager.

Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, hatte zuletzt eine Debatte mit dem Appell ausgelöst, dass es in diesem Jahr keinen Osterurlaub in Deutschland geben sollte. Auch bei Maischberger in der ARD betonte er noch einmal seinen Standpunkt. Hier mehr lesen >>>

Ob der Urlaub an der Ostsee (wie hier an der Lübecker Bucht) in diesem Jahr in den Sommerferien so stattfinden kann wie im letzten Jahr steht noch in den Sternen. Foto: imago images

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte hingegen bereits am Montag betont, er halte Osterurlaub trotz der Corona-Pandemie für realistisch. Am Donnerstag sagte der CDU-Politiker in der Sendung „RTL Aktuell Spezial“ zur Chance auf Osterurlaub: „Das ist auf jeden Fall unsere Zielsetzung. Unsere Zahlen entwickeln sich im ganzen Land im Moment nach unten.“

Schon im Dezember versuchte die Politik alles daran zu setzen, dass ein Weihnachtsfest im Kreise der Familie stattfinden kann. Der harte Lockdown kam dazwischen. Ob es nun klappen wird, wird sich zeigen.

Kommen Lockerungen mit dem Wetter-Umschwung?

Hoffentlich wird es in den nächsten Wochen wieder etwas wärmer, damit der Frühling dem Virus so gut es geht den Garaus macht und die harten Winterwochen überstanden sind. Die Wetter-Prognosen für solch ein Wunschdenken stehen, erfährst du hier >>> (js mit dpa)