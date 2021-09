Urlaub an der Ostsee: Was Menschen hier machen, ist zwar nett gemeint, nervt aber tierisch

Im Urlaub an der Ostsee feiert der ein oder andere wohl auch mal richtig gerne. Mancher hinterlässt dabei geradezu eine Müllkippe, andere sind etwas sorgsamer.

Doch auch Touristen im Urlaub an der Ostsee, die umsichtiger sind, sollten jetzt genauer hinschauen.

Urlaub an der Ostsee: Was Menschen hier machen, ist zwar nett gemeint, nervt aber tierisch (Symbolbild). Foto: imago/Chris Emil Janßen

Urlaub an der Ostsee: Ärger auf der Insel Fehmarn

Im bekannten Hafenimbiss „Kap Orth“ auf der Insel Fehmarn hängt der Haussegen ein wenig schief, weiß unser Partnerportal MOIN.DE. Der Grund: Zwar räumen die meisten Urlauber nach einer kleinen Feier im Hafen brav ihren Müll weg – doch Pfandflaschen werden immer öfter neben dem Container stehen gelassen.

-------------

Mehr Ostsee-News

Urlaub an der Ostsee: Sensationelles Foto von Rügen! Es gewinnt sogar einen Preis

Urlaub an der Ostsee: Mann macht Insel-Reise – sein Fazit bringt andere Urlauber zum Kochen

Urlaub an der Ostsee: Inselbewohner am Ende – wird es sogar noch übler?

-------------

Das ärgert die Betreiber des Imbisses sehr: „Vielleicht nett gemeint oder einfach nur Bequemlichkeit, aber bei uns ist es platztechnisch kaum möglich, Fremd-Leergut unterzubringen, wir sind keine Leergut-Annahmestelle“, schreiben die Betreiber auf Facebook.

Vermutlich haben die Hinterlasser gedacht, dass sie so jemandem etwas Gutes tut. Schließlich gilt in vielen größeren Städten: „Pfand gehört daneben.“ So sollen Pfandsammler nicht dazu gezwungen werden, in den Mülleimern und Containern herumzuwühlen.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------





Doch so viele Menschen, die Interesse an den Pfandflaschen haben, scheint es auf Fehmarn einfach nicht zu geben. So bleiben die Flaschen einfach stehen. Da ist es besser, sie gleich in den Restmüllcontainer in der Nähe zu werfen.

Wie das Netz auf die Ansage der Imbissbude reagiert, könnt ihr bei unseren Kollegen von MOIN.DE nachlesen.