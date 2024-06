Urlaub an Ostsee und Nordsee unerhört teuer: An diesen Küstenorten zahlst du garantiert zu viel

Ein Urlaub an der Ostsee und der Nordsee ist herrlich entspannend – und nicht billig! Vor allem in der heutigen Zeit, wo zahlreiche Menschen in Deutschland den Cent zweimal umdrehen müssen, tut der tiefe Griff in die Urlaubs-Kasse weh. Und einige Orte in Norddeutschland sind sogar besonders teuer.

Das weite Meer, gutes Essen und schöne Landschaften: Ein Urlaub an der Ostsee und der Nordsee tut der Seele gut – bis es um die Preise geht. Ein erschwinglicher Ferien-Aufenthalt dort ist eigentlich kaum noch möglich. Das weiß unser Partnerportal „MOIN.DE“ und beruft sich dabei auf ein Ranking des Ferienhausportals „Holidu“.

Urlaub an Ostsee und Nordsee keine günstige Angelegenheit

Auch in diesem Sommer wollen zahlreiche – vor allem deutsche – Touristen ihren wohlverdienten Urlaub in Norddeutschland am Meer verbringen. Doch der Blick auf die Preise sorgt meist für einen Schock – und da ist es ganz egal, ob du eine Ferienwohnung, eine Unterkunft oder ein Hotelzimmer buchst.

Das Ranking zeigt die aktuelle Beliebtheit und Preise von rund 100 Ferienorten, Küstenregionen und Inseln. Schaut man sich die Statistik an, wird klar, wo es an der Nord- und Ostsee so richtig teuer wird.

DIESE Insel sollten Sparfüchse meiden

Reist du um Juli zum Beispiel an die Mecklenburger Bucht, musst du mit etwa satten 217 Euro pro Nacht rechnen! Und auch rund um Kappeln und die Hohwachter Bucht greifst du tief in die Tasche. Dort zahlst du rund 205 bis 215 Euro.

Wenn du ein waschechter Sparfuchst bist, dann solltest du die Insel Juist unbedingt meiden! Dort kostet eine Nacht 270 Euro, wie aus der Analyse hervorgeht. Auch Spiekeroog (243 Euro), Wangerooge (219 Euro) und Sylt (217 Euro) schlagen dir ein ordentliches Loch in deine Geldbörse.

Urlaub an Ostsee und Nordsee: Hier urlaubt es sich am günstigsten

Doch der Urlaub am deutschen Meer muss bei einem klammen Portemonnaie nicht gänzlich ins Wasser fallen. Auf den beliebten Ostsee-Inseln wie Rügen (186 Euro pro Nacht), Usedom (175 Euro), Poel und Fehmarn (beide etwa 150 Euro) kannst du vergleichsweise günstig Urlaub machen. An der Nordseeküste sind Norderney (177 Euro), Amrum (166 Euro) und Borkum (155 Euro) am preiswertesten. Ob eher Ost- oder Nordsee im Sommer 2024 bei Urlaubern beliebt ist, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. Hier geht es zum Artikel.