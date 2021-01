Urlaub an der Ostsee im Jahr 2021? Auf diesen Zeitpunkt können Touristen hoffen

Zwar fallen aktuell noch Schneeflocken fast in ganz Deutschland, manch einer macht sich aber vielleicht trotzdem schon Gedanken um seinen Urlaub an der Ostsee im Sommer oder zu Ostern. In vielen Firmen stehen zudem die Urlaubsplanungen zum Jahresanfang an.

Ob so ein Urlaub an der Ostsee wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr überhaupt wieder möglich sein wird? Die Bundesländer haben da zumindest Pläne.

Urlaub an der Ostsee schon bald wieder möglich?

Das Land Mecklenburg-Vorpommern macht sich schon mal Gedanken darum, wie Urlauber wieder ins Bundesland geholt werden können.

„Wir haben natürlich den Anspruch die Ersten zu sein, weil das natürlich auch für so ein Urlaubsland ein wichtiges Zeichen ist“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV im Gespräch mit MOIN.DE.

Bald sollen wieder Touristen an die Ostseestrände strömen. Foto: imago images/Fotoagentur Nordlicht

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Mecklenburg-Vorpommern möchte gerne Mitte Februar wieder eröffnen

Man habe den Anspruch, ab Mitte Februar wieder öffnen zu können und auch Restaurants und Hotels wieder aufmachen zu dürfen. Denn die Inzidenz werde seiner Meinung nach dann deutlich sinken.

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern sieht das etwas anders. Wie genau und was Touristen beim Urlaub an der Ostsee beachten müssen, liest du bei MOIN.de. (fb)