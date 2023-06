Urlaub an der Ostsee: Bizarre Snacks bringen Gäste um den Verstand – „Ich wandere aus“

Zu einem Urlaub an der Ostsee gehört für viele Feinschmecker auch der Fisch dazu. Nirgendwo anders bekommst du ihn schließlich so frisch wie direkt am Meer. Doch bei DIESEM Snack spalten sich die Gemüter.

Wer kürzlich ein Urlaub an der Ostsee gemacht hat, der hat es vielleicht mitbekommen: Ein ganzes Wochenende drehte es sich in Glückstadt um den Fisch, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Glückstadt ist also auf den Fisch gekommen. Und dabei stand ein Snack besonders im Fokus.

+++Urlaub an der Ostsee: Gruseliger Fund versetzt Menschen in Angst – „Lebensgefährlich“+++

Urlaub an der Ostsee: Mizza sorgt für mächtig Wirbel

Zwischen dem 8. Juni und dem 11. Juni drehte sich bei den Anwohnern und Touristen in Glückstadt alles um Matjes – die Matjeswochen fanden statt. Diese Tradition besteht an der Ostsee und Nordsee bereits seit 56 Jahren. „Probieren Sie sich durch die verschiedenen Varianten des Silberlings, während Sie die besondere und maritime Atmosphäre des großen Sommerfestes genießen“ – mit diesen Worten wirbt die Internetseite des Ortes.

+++Urlaub an der Ostsee: Hier will plötzlich kaum noch jemand hin – „Abzocke“+++

Und dieses Jahr sorgte eine ganz besondere Spezialität für mächtig Aufsehen: Die Mizza! Eine gewöhnliche Pizza mit Salami, Gemüse, Schinken, Käse und Co. kennt wohl jeder. In Glückstadt setzte man noch einen drauf und belegte die Pizza mit Matjes – die Mizza war geboren!

Urlaub an der Ostsee: Kopfschütteln wegen Fisch-Pizza

Die Mizza sorgt nicht nur bei Fest-Besuchern für Aufsehen. Auch im Netz spaltet die Mizza ordentlich die Gemüter. Während sich einige diese Pizza-Variante extrem lecker vorstellen, löst sie bei anderen nur Kopfschütteln auf. „Ich wandere aus“, drohte einer in den sozialen Netzwerken. Geschmäcker sind eben verschieden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wer hinter den Speisen steckt, das liest du im Artikel bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Zu dem Artikel geht es hier.