Urlaub an der Ostsee: Mann aus NRW geht mit Hund an Steilküste spazieren – plötzlich wird es für beide lebensgefährlich

Lebensgefahr für einen Mann beim Urlaub an der Ostsee!

Der Mann aus NRW war am Montag mit seinem Hund an der Steilküste auf der Ostsee-Insel Rügen spazieren, plötzlich befand er sich in ernsthafter Gefahr. Bereits wenig später eilten Rettungskräfte zu der Stelle, an welcher der Urlauber gerade noch mit seinem Hund unterwegs war.

Urlaub an der Ostsee: Mann geht mit Hund an Steilküste spazieren und gerät in Lebensgefahr

Der Ausflug während seines Urlaubs an der Ostsee ging für einen 60-Jährigen ordentlich nach hinten los: Er war gegen 13 Uhr mit seinem Hund auf der Insel Rügen an einer 35 Meter hohen Steilküste unterwegs, als er sich plötzlich in einer lebensgefährlichen Situation wiederfand. Darüber berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“.

Sein Hund war zunächst die Steilküste hinab gelaufen und befand sich daraufhin in einer hilflosen Lage. Um seinen Vierbeiner zu retten, begab sich auch der Mann die Steilküste hinunter, kam jedoch auf etwa acht Meter Höhe nicht weiter.

Das ist die Ostsee:

Binnenmeer in Nordosteuropa

Grenzt an Deutschland, Skandinavien und Baltikum

die Ostsee ist an den an Atlantik angeschlossen

Rund 412.500 Quadratkilometer groß und bis zu 459 Meter tief

Urlaub an der Ostsee: Der Mann hatte Glück im Unglück. (Symbolbild) Foto: imago images / BildFunkMV

Rettungskräfte im Einsatz

Ein Zeuge beobachtete die Notsituation und alarmierte die Rettungskräfte.

Der Vorfall ging damit nochmal glimpflich aus. Denn herbeigeeilte Feuerwehrleute brachten den Mann und seinen Hund schließlich wieder an das obere Ende der Steilküste. Dort wurde der 60-Jährige von einem Notarzt medizinisch erstversorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. (dpa/nk)