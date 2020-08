Urlaub an der Ostsee: Süße Nachricht in der Flasche.

Urlaub an der Ostsee: Mädchen schmeißt Flaschenpost ins Wasser – ein Kind findet sie und liest DIESE Nachricht

Beim Urlaub an der Ostsee solltest du in Zukunft ganz genau hinschauen, wenn du am Meer entlang spazierst.

Ein polnisches Mädchen hat nämlich jetzt eine ganz besondere Botschaft über den Seeweg erhalten. Also Augen auf, wenn du Urlaub an der Ostsee machst.

Urlaub an der Ostsee: Mädchen verschickt Flaschenpost – ein Kind aus Polen findet sie

Die kleine Marlina hat Ende Juni eine Flaschenpost mit einer persönlichen Botschaft verfasst. Am Strand auf Usedom, genauer gesagt in Zinnowitz, warf sie das glasige Gefäß in die Ostsee und hoffte auf einen Finder.

Rund eineinhalb Monate später ist die Flaschenpost gefunden worden. Etwa 90 Kilometer entfernt im polnischen Teil von Usedom im Örtchen Pobierowo hat ein Mädchen die Nachricht aus dem Meer gefischt.

---------------

Das ist Usedom:

Usedom ist eine Insel in der Ostsee

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

---------------

Mutter sucht nach der Versenderin

Darin stand geschrieben: „Hallo, ich bin Marlina aus Zinnowitz und bin sechs Jahre alt. Den Finder dieser Flaschenpost möchte ich grüßen und freue mich, dass du diese Nachricht gefunden hast.“

Die Mutter des Kindes veröffentlichte die Nachricht im Anschluss darauf auf Facebook, der Beitrag wurde hunderte Male geteilt. Dabei sucht sie nach der kleinen Marlina, die die Botschaft Ende Juni ins Meer geworfen hatte.

---------------

Ob die Familie aus Polen bei ihrer Suche erfolgreich war und was sie mit der Flaschenpost gemacht haben, erfährst du hier bei MOIN.de. (fs)

----------------

