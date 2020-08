Abstiege abseits der freigegeben Routen an der Kreideküste auf Rügen sind verboten.

Urlaub an der Ostsee: Kletterer erklimmen Steilküste – dann passiert das Unglück

Zwei Männer aus Sachsen sind beim Urlaub an der Ostsee in eine Notlage geraten.

Die beiden jungen Männer aus Dresden hatten vor, sich etwa zwölf Meter zu einem abgelegenen Strandabschnitt auf Rügen abzuseilen, wie unser Partner- Portal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Erst läuft alles nach Plan, doch dann...

Zunächst kamen die beiden gut voran. Sie waren am Montag durch den Wald zwei Kilometer nördlich des berühmten Kreidefelsens Königsstuhl zur Steilküste gelaufen.

Nach etwa der Hälfte der Strecke geriet einer der beiden, ein 19-Jähriger, in eine Notlage. „Beim Abstieg, in circa 60 Metern Höhe, kam der 19-Jährige nicht weiter und klammerte sich an einem Ast fest“, zitiert MOIN.DE die Polizei. Sein Freund konnte ihm nicht helfen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Begleiter schrien um Hilfe. Ein Urlauber aus Österreich hörte ihre verzweifelten Rufe. Wie die Geschichte ausgegangen ist, kannst du auf MOIN.DE nachlesen!

