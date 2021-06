Urlaub an der Ostsee: Neue Touri-Attraktion auf Usedom stört viele – „Sieht grauenvoll aus!“

Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Lange mussten viele Menschen in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie auf Urlaub an der Ostsee verzichten.

Urlaub an der Ostsee: An einer neuen Attraktion für Touristen auf Usedom scheiden sich derzeit die Geister. (Symbolbild) Foto: imago images/Leo

Doch nun sieht es wieder deutlich besser aus. Dank der gesunkenen Inzidenzen können Urlauber wieder an die Ostsee fahren und es sich gut gehen lassen. Das gilt auch für die Insel Usedom. Hier wurde passenderweise nun auch eine neue Touristenattraktion eröffnet. Doch das gefällt offenbar nicht allen.

Foto: imago images/Leo

Urlaub an der Ostsee: Neue Attraktion auf der Insel Usedom gefällt nicht jedem

Neben den gesunkenen Inzidenzen sorgt auch das derzeitige Wetter unter Urlaubern an der Ostsee für gute Laune. Was gibt es besseres als sich bei tollem Wetter einen Tag am Strand zu gönnen und etwas zu entspannen?

---------------

Das ist die Ostseeinsel Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

---------------

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es jetzt auf der Ostseeinsel Usedom aber auch eine neue Attraktion für Urlauber, die nicht den ganzen Tag am Strand verbringen wollen. Die Meinungen dazu gehen allerdings sehr auseinander.

Urlaub an der Ostsee: Neue Touristenattraktion sorgt für Diskussionen

Am 1. Juni war es soweit: der Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom öffnete seine Pforten für Besucher. Stolze acht Millionen Euro hat der Bau der Attraktion gekostet. Der Aussichtsturm ist 38 Meter hoch und soll den Abenteuerlustigen einen tollen Blick bieten.

---------------

Weitere News von MOIN.DE:

Aida bereitet den Neustart vor – und schon gibt es die erste Enttäuschung

Norderney: Bekannter Promi auf der Insel – ausgerechnet HIER wurde er gesichtet

„Rote Rosen“-Fan hat eine klare Meinung zur aktuellen Staffel – und tritt damit eine Diskussion los!

---------------

Selbstredend ist Besuch derzeit nur unter den geltenden Corona-Vorschriften möglich. In einer Facebook-Gruppe sorgte der neue Baumwipfelpfad für reichlich Diskusionnen.

Urlaub an der Ostsee: Das Highlight des Baumwipfelpfads in Heringsdorf ist der Aussichtsturm. Foto: Jens Büttnerdpa-ZentralbildZB

Während einige ankündigten, die Attraktion besuchen zu wollen, fanden sich auch negative Kommentare. „Sieht ja grauenvoll aus“, schreibt so etwa eine Frau. Eine andere sieht das offenbar auch so: „Für mich ist das ein riesiger Fremdkörper in der Landschaft. Aber gut, sehr viele Touris werden sich über die neue Attraktion freuen.“ Wann der Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom geöffnet hat und wie viel du für einen Besuch bezahlen musst, erfährst du auf „MOIN.DE“. (gb)

Unfassbare Szenen auf Nordsee-Insel

Dass wirklich viele Menschen eine große Sehnsucht nach den letzten Monaten eine große Sehnsucht nach dem Meer haben, zeigen irre Szenen von einer beliebten Nordseeinsel. Hier mehr lesen>>>

Die beliebte Ferieninsel Norderney muss unterdessen eine wahre Welle an Stornierungen von Urlaubern ertragen. Wieso so viele jetzt vor einem Urlaub auf der Nordsee-Insel absehen, erfährst du hier>>>