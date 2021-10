Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands. Die Ostseeinsel liegt in Schleswig-Holstein und ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber. Mit Lübeck und Kiel liegen zwei Großstädte zirka eine Autostunde entfernt.

Fehmarn: So schön ist die Sonneninsel

Fehmarn: So schön ist die Sonneninsel

Urlaub an der Ostsee: Familie zieht auf beliebte Insel – ihr Fazit nach einem Jahr fällt eindeutig aus

Dort wohnen, wo andere Leute Urlaub machen, darüber haben wohl schon viele Deutsche nachgedacht. Eine Familie hat das Ganze nun für sich in die Tat umgesetzt und wohnt seit einem Jahr auf einer der für Urlaub beliebtesten Inseln der Ostsee.

Doch wie fällt das Fazit der Bewohner der Urlaubsinsel Fehmarn nach einem Jahr aus?

Urlaub an der Ostsee: Eine Familie ist vor einem Jahr nach Fehmarn gezogen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Ostsee: Familie zieht auf beliebte Insel

Viele denken, dass es gar nicht so toll ist da zu wohnen, wo andere gerne ihre Urlaub verbringen. Doch was sagen die, die das auch wirklich beurteilen können? Wie sieht es auf der beliebten Ostsee-Insel Fehmarn aus?

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

„Geburtstag Nummer 1. Heute vor einem Jahr haben wir den endgültigen Sprung auf die Insel gemacht und leben jetzt hier. Die beste Entscheidung in unserem Leben“, schreibt ein Familienvater auf Facebook, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Für die Familie war der Schritt, an die Ostsee zu ziehen, genau der Richtige. Sie scheint die Urlauber also nicht zu stören.

Anstelle von Urlaub an der Ostsee wohnen?

In der Facebook-Gruppe konnten sich noch weitere Nutzer vorstellen, anstelle von Urlaub dauerhaft an die Ostsee zu ziehen. „Als Rentner können wir uns dass auch vorstellen“, schreibt ein Mann. Eine Einheimische gibt ihm daraufhin einen Tipp: „Erkundigt euch nach Fachärzten, die ihr eventuell benötigt. Wir sind noch lange keine Rentner, fahren aber schon jetzt einmal im Quartal nach Hamburg zum Facharzt, weil wir hier keine adäquate Alternative gefunden haben.“

---------------

Weitere News von MOIN.DE:

Aida macht Ankündigung, „Fans“ motzen sofort los – „Kein Geld mehr von mir"

Kiel: Umweltschützer ausgerechnet sauer auf Grüne – „Armutszeugnis“

„3nach9“ mit krasser Ankündigung: SIE kommt in die Show

---------------

Offenbar möchte aber nicht jeder, dass weitere Rentner auf die Ostsee-Insel ziehen. Eine Einheimische schreibt, dass es schon viele Rentner auf Fehmarn gebe. „Was fehlt, sind jüngere, die hier auch arbeiten.“ Das findet eine weitere Frau „sehr abfällig“.

Die Familie hat ihren Umzug auf die Insel nicht bereut. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Die Einheimische stellt aber richtig: „Das hat doch nichts mit Rentnern zu tun. Viele meiner Freunde sind Rentner. Aber auch Rentner und Urlauber wollen einkaufen, essen gehen usw. Was ist, wenn es niemanden mehr gibt, der sie bedient?“ Von welchen weiteren Problemen einige Einheimische berichten, erfährst du auf „MOIN.DE“.