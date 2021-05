Urlaub an der Ostsee: Einheimischer macht seinem Ärger Luft – und entfacht eine heftige Diskussion!

Es ist eine immer wiederkehrende Diskussion: Menschen mögen die Natur und alles, was so dazu gehört. Aber doch bitte nicht vor der eigenen Haustür! So hat ein Einheimischer sich nun auch auf der Insel Fehmarn beschwert. Wo andere gern Urlaub an der Ostsee machen, ist er wütend über etwas ganz Bestimmtes...

Die Saatkrähen sind ihm ein Dorn im Auge. An vielen Orten, an denen Touristen gerne Urlaub an der Ostsee machen, hätten sie sich verbreitet und sorgten in Scharen für Ärger. Darüber berichtet unser Partnerportal Moin.de.

Urlaub an der Ostsee: Saatkrähen machen Einheimischen wütend

Er schreibt verärgert bei Facebook: „Das Problem der Saatkrähen in Burg in der Bahnhofstraße und im Stadtpark wird immer dramatischer.“ Zahlreiche Nester hätte er entdeckt. Die Vögel machten Lärm und der Kot sei überall auf den Straßen zu finden.

Einige Menschen sollen nach seiner Aussage sogar schon deswegen weggezogen sein. „Es muss dringend etwas unternommen werden, sonst entstehen große Schäden für die Stadt und deren Einwohner“, fordert der Anwohner.

Urlaub an der Ostsee: Saatkrähen machen einen Einheimischen auf Fehmarn wütend. (Symbolbild) Foto: imago images

Einige sind derselben Meinung, mögen die Veränderung im Stadtbild auch nicht. Doch es gibt auch zahlreiche Menschen, die Partei für die Vögel ergreifen. „Ja, die Verkotung durch die Vögel ist alles andere als schön. Aber trotzdem sind es tolle und sehr intelligente Tiere. Ich liebe es, abends im Park zu beobachten, wie sie ihre ,Gute-Nacht-Runde’ über den Park fliegen, auch wenn sie dabei ziemlich laut sind“, meint eine Frau zu deren Verteidigung.

Ein Fehmaraner fasst das ganze Problem ganz passend zusammen. Seine Worte sowie wie man mit den unter Naturschutz stehenden gefiederten Freunden umgehen darf, erfährst du bei Moin.de.

