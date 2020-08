Urlaub an der Ostsee: Gefahr trübt den Badespaß am Meer – Hunde sterben auf mysteriöse Weise

Zu einem schönen Urlaub an der Ostsee gehört das Baden im Meer zum Pflichtprogramm.

Allerdings zeigen Satellitenaufnahmen nun Bilder, die für den Urlaub an der Ostsee keine idealen Bedingungen versprechen. Blaualgen-Alarm an der Ostsee!

Urlaub an der Ostsee: Üble Aussichten – trübt diese Gefahr schon bald den Badespaß?

Denn wie das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) mitteilte, sind auf den Satellitenaufnahmen große Algenvorkommen vor den Küsten Dänemarks und Meckelnburg-Vorpommerns zu sehen.

Foto: Stefan Sauer / dpa

Ein ähnliches Bild auch in den Gewässern Rügens und im Stettiner Haff.

------------------

Das sind Blaualgen und so gefährlich sind sie:

vermehren sich bei Wassertemperaturen ab 18 Grad und hoher Sonneneinstrahlung massenhaft

beim Verschlucken kann es zu Vergiftungen kommen

beim Baden sind Hautreizungen möglich

eine Algenblüte ist an einem muffigen Geruch, an trübem Wasser und an blaugrünen Schlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen

es werden giftige Toxine gebildet, die beim Menschen zu Durchfall, allergischen Reaktionen und Fieber führen können

------------------

Bei diesen Algen handele es sich wohl um typische Blaualgen der Gattungen Nodularia und Aphanizomenon. In den Bodden und Haffs mit höherem Süßwassergehalt komme die Gattung Microcystis vor, so das Landesamt. Die Algen können sich bei ruhiger Wetterlage an der Wasseroberfläche anreichern. Bei Seewind aus Nord bis Ost können die Algen an Küsten und Häfen in Mecklenburg-Vorpommern getrieben werden.

-----------------------------

Die Blaualgen sind nicht nur für Menschen gefährlich. Auch für Hunde können sie sogar tödlich enden. Am Wochenende waren bei Greifswald zwei Hunde gestorben, nachdem sie am Bodden gebadet hatten. Sie hatten wohl größere Mengen Wasser geschluckt. Am Dienstag gab es einen erneuten Fall. Auch hier soll der Hund Wasser getrunken haben, das berichtet der „NDR“.

-----------------------------

Das ist die Ostsee:

Binnenmeer in Nordosteuropa

Grenzt an Deutschland, Skandinavien und Baltikum

die Ostsee ist an den an Atlantik angeschlossen

Rund 412.500 Quadratkilometer groß und bis zu 459 Meter tief

-----------------------------

Aufgrund dieser Vorfälle wurden nun die ersten Konsequenzen gezogen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat an drei Badestellen Badeverbote verhängt.

Um das Algenvorkommen genauer zu untersuchen, werden derzeit vom Gewässerüberwachungsschiff des Landes an bestimmten Stellen Wasserproben genommen.