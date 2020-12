Urlaub an der Ostsee: Frau plaudert über Nackt-Erlebnis am FKK-Strand – mit den Kommentaren rechnet sie nicht

Viele Urlauber zieht es zum FKK-Baden an die Ostsee. In den 50er Jahren boomte der Trend an den Ostsee-Stränden regelrecht. Und noch heute gibt es viele FKK-Fans, die regelmäßig Urlaub an der Küste machen, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Nun plauderte eine Frau über ihr Nackt-Erlebnis im Urlaub. Doch mit den Kommentaren darauf hat sie offenbar nicht gerechnet.

Urlaub an der Ostsee: Frau plaudert über Nackt-Erlebnis

In der DDR war FKK-Baden ziemlich angesagt. Doch auch davor, um das Jahr 1900, haben Menschen bereits gerne an den deutschen Küsten nackt gebadet. So richtig in Fahrt kam der Trend allerdings in den 50er Jahren.

An der Ostsee gibt es viele Bereiche, die extra für FKK-Gäste gekennzeichnet sind. (Symbolbild) Foto: imago images / Jens Koehler

Noch heute gibt es viele FKK-Fans, beispielsweise auf der Insel Usedom. Entlang der 42 Kilometer langen Küste finden sich zahlreiche Strandabschnitte, die für FKK-Badegäste vorgesehen sind.

---------------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------------------------------

Auf Facebook teilte eine Urlauberin nun ihre Erfahrungen über das Nacktbaden auf der Insel. „Auf Usedom hatte ich meinen ersten FKK-Urlaub mit meiner kleinen Familie und den schönsten Sonnenaufgang meines Lebens gesehen, 1975“, schrieb die Frau.

Urlaub an der Ostsee: Mit diesem Kommentar hat die Frau nicht gerechnet

Unter dem Beitrag entbrannte schon nach kurzer Zeit eine heftige Diskussion. Doch dabei ging es schon gar nicht mehr um den FKK-Urlaub selbst. Was der Grund für die überraschenden Kommentare war, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen.

-----------------------

Dabei wollte die Frau doch nur ihre schöne Urlaubserinnerungen teilen... Mit Kritik hatte sie daher wohl nicht gerechnet. (mia)