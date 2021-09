Ratlose Blicke bei einer Touristin, die einen Urlaub an der Ostsee verbringt! (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Frau blickt aus Fenster ihres Hotels und ist ratlos – „Bitte nicht lachen“

Was macht eine Frau in ihrem Urlaub an der Ostsee plötzlich ratlos?

Auf der Ostsee-Insel Rügen hat sie sich ein Hotelzimmer gebucht, doch beim Blick aus dem Fenster fällt ihr ein ungewöhnliches Detail auf, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Touristin mit merkwürdiger Entdeckung vor Fenster ihres Hotels

Vor ihrem Hotelfenster ragen nämlich merkwürdige Masten auf. In einer Facebook-Gruppe von Rügen-Fans hat sich die Urlauberin daher erkundigt, was es mit ihrer Entdeckung auf sich hat.

Das ist die Ostsee-Insel Rügen:

Insel vor der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern

Die flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als die Nordsee-Insel Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Bei den Einheimischen bittet sie schon im Voraus um Verständnis: „„Bitte nicht lachen, aber bei uns in der Gegend gibt es so etwas nicht. Vermutlich hängt es mit der Seefahrt zusammen.“

Und tatsächlich erhält sie auch eine Antwort auf ihre Frage. Wie diese lautet, kannst du auf unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen <<< (at)

