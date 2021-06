Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands. Die Ostseeinsel liegt in Schleswig-Holstein und ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber. Mit Lübeck und Kiel liegen zwei Großstädte zirka eine Autostunde entfernt.

Fehmarn: So schön ist die Sonneninsel

Urlaub an der Ostsee: Frau beobachtet Mann am Strand – sein Verhalten verärgert sie maßlos

Entspannung im Urlaub an der Ostsee? Leider gibt es immer diese eine Person, der einem die Ferienstimmung richtig vermiest.

Genau das hat eine Frau bei ihrem Urlaub an der Ostsee erlebt, als sie einen Strandspaziergang unternahm. Wie unser Partnerportal moin.de berichtet, machte es sie fassungslos, was sie sehen musste.

Urlaub an der Ostsee: Eine Frau ist fassungslos, als sie einen Mann mit DIESER dreisten Aktion am Strand erwischt. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Urlaub an der Ostsee: Frau macht unfassbare Beobachtung

Ein bisschen Seeluft schnappen und eine frische Meeresbrise im Gesicht spüren: Diesen Traum erfüllen sich jetzt, nach den letzten Monaten im Lockdown, viele Menschen mit einem Urlaub an der Ostsee oder Nordsee.

-------------------

Das ist Fehmarn:

Fehmarn ist nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

Es ist die einzige Ostsee-Insel Schleswig-Holsteins

Die Fehmarnsundbrücke, die Fehmarn mit dem Festland verbindet, ist 963 Meter lang

Fehmarn zählt rund 12.600 Einwohner

Auf der Insel gibt es vier Naturschutzgebiete

Der 17,6 Kilometer lange Fehmarnbelttunnel soll Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden; die Eröffnung ist für 2029 geplant

-------------------

Einige Leute wollen an ihren freien Tagen natürlich auch die fehlende Bewegung der letzten Monate im Homeoffice nachholen und haben zu diesem Zweck etwa ihr Fahrrad mit in den Urlaub genommen.

Urlaub an der Ostsee: Radfahrer vermiest Urlaubern den Strandspaziergang

Das man mit seinem Bewegungsdrang es aber auch übertreiben und damit anderen Urlaubern ihre freien Tage gehörig vermiesen kann, musste jetzt eine Frau auf Fehmarn erleben.

+++Urlaub an der Ostsee: Usedom-Touristen verlieren den Durchblick – „Alles unverständlich“+++

Sie wollte erst ihren Augen nicht trauen, als sie bei einem Strandspaziergang sah, was sich ein Mann erlaubte!

Urlaub an der Ostsee: Radfahrer nimmt keine Rücksicht auf andere Personen

Auf der schmalen Seebrücke am Südstrand fuhr er tatsächlich frech mit seinem Rad – trotz ihm entgegenkommender Fußgänger.

---------------

---------------------

Statt auf dem schmalen Pfad abzusteigen, damit es zu keinem Unglück kommt, fuhr der Mann einfach weiter und erwartete offenbar, dass die Passanten im Platz machen, wie die Frau fassungslos auf einem Facebook teilt.

Ärgerlicher Vorfall im Ostsee-Urlaub. Foto: IMAGO / Leo

Urlaub an der Ostsee: Frau teilt Bild von Radfahrer auf Facebook

„Südstrand Burgtiefe, nächstes Mal kommt wohl einer mit seinem Motorrad auf dem Steg, ohne Worte“, schreibt die Frau unter dem Bild.

Wie andere User auf das Verhalten des Radfahrers reagieren, liest du auf moin.de>>> Dort findest du auch ein Foto von der Aktion.

