Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands. Die Ostseeinsel liegt in Schleswig-Holstein und ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber. Mit Lübeck und Kiel liegen zwei Großstädte zirka eine Autostunde entfernt.

Fehmarn: So schön ist die Sonneninsel

Urlaub an der Ostsee: Was Menschen hier sehen, sorgt für Streit! „Verschandeln die ganze Gegend!“

Sonne, Strand und Meer: Was kann schon schöner sein als ein Urlaub an der Ostsee? Naja ... wären da nicht die Fehmarn-Häuser, die einen etlichen Teil des Strandes einnehmen und die Insel spalten – jedenfalls was Meinung angeht.

Um den Urlaub an der Ostsee zu verschönern und einen atemberaubenden Blick zu bieten, wurden die Häuser gebaut. Doch nicht jedem gefällt dieser Gedanke...

Urlaub an der Ostsee: Was halten die Insulaner von den Fehmarn-Häusern? Foto: IMAGO / imagebroker

Urlaub an der Ostsee: Mann will wissen „Wie stehen die Insulaner zu diesen Gebäuden?“

„Wir haben uns vollkommen in die Insel und ihre Bewohner verguckt“, schreibt ein Mann in eine Facebook-Gruppe für Fehmarn-Fans. Doch über die Existenz der Fehrmann-Häuser sei er skeptisch. Die würden nämlich „wie ein Fremdkörper auf der Insel“ aussehen. Deshalb will er wissen: „Wie stehen die Insulaner zu diesen Gebäuden?“

Das ist die Insel Fehmarn:

ist eine deutsche Ostseeinsel

nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

gehört zum Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

Hauptort und Verwaltungssitz der Insel ist Burg

wurde am 1. Januar 2003 durch eine Fusion aller damaligen Gemeinden der Insel gebildet

Urlaub an der Ostsee: Hochhäuser spalten die Insel

Die Inselbewohner haben eine Meinung dazu, doch die ist eher ausgewogen. Manche finden, dass die Hochhäuser mittlerweile Teil der Insel sind:

„Die Türme gehören zu Fehmarn beziehungsweise zum Südstrand. Wer sie nicht mag, muss ja da nicht hin. Ich liebe die Türme.“

„Für mich gehören sie zu Fehmarn.“

„Die stehen da. Die bleiben da und mir gefallen sie.“

„Ich würde sie vermissen, wenn sie nicht mehr da wären.“

Urlaub an der Ostsee: Über die Fehmarn-Häuser sind sich die Insulaner uneinig. Foto: IMAGO / imagebroker

Andere wiederum können die Begeisterung über die Häuser gar nicht verstehen:

„Ich finde auch, dass die Häuser überhaupt nicht auf die Insel passen und die ganze Gegend verschandeln.“

„Bei unserem ersten Besuch auf der Insel dachten wir zunächst es handele sich um Silos.“

„Ich finde diese Betonbauten einfach nur hässlich und der an sich wunderschöne Südstrand hat drei Schandflecken bei sich stehen.“

„Hässliche Hochhäuser unter Denkmalschutz warum auch immer.“

Urlaub an der Ostsee: Fehrmann-Häuser unter Denkmalschutz – wie finden das die Insulaner?

Entworfen wurden die Häuser vom dänischen Architekten Arne Jacobsen und hatte 1963 einen regelrechten Tourismusboom ausgelöst.

Wie die Insulaner reagieren, als sie erfahren, dass die Hochhäuser unter Denkmalschutz gestellt wurden, kannst du nachlesen. (ali)