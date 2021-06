Urlaub an der Ostsee: Heftige Diskussion auf der Insel! „Ist nun mal verboten“

Fehmarn ist die drittgrößte Insel Deutschlands. Die Ostseeinsel liegt in Schleswig-Holstein und ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber. Mit Lübeck und Kiel liegen zwei Großstädte zirka eine Autostunde entfernt.

Fehmarn. Eines der beliebtesten Ziele für einen Urlaub an der Ostsee ist die Insel Fehmarn – besonders für Wassersportler wie Wind- oder Kite-Surfer

Doch nicht jeder Tourist kann sich beim Urlaub an der Ostsee auf Fehmarn entspannen – vor allem nicht, wenn es um den immerwährenden Zwist zwischen Kite-Surfern und Windsurfern geht.

Urlaub an der Ostsee: Wassersportler auf Fehmarn

Denn bei den beiden Sportarten ist es ähnlich wie bei Skifahrern und Snowboardern: Selten kommen sie auf einen gemeinsamen Nenner, vom Wasser (oder Schnee) mal abgesehen.

Ein Windsurfer, der nun auf Fehmarn Urlaub macht, ist auf jeden Fall mächtig genervt von den Kitern, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

Windsurfer und Kite-Surfer gehen sich auf dem Wasser aus Sicherheitsgründen aus dem Weg. (Symbolbild) Foto: dpa

Dabei geht es aber nicht um das Verhalten auf dem Wasser, sondern um das an Land. Besser gesagt auf den Parkplätzen der Surfspots. Viele Wassersportler reisen in Wohnmobilen oder umgebauten Campern und suchen dementsprechend immer einen guten Parkplatz zum Übernachten.

„Was ich aber nicht verstehe, ist, dass viele Kiter sich Equipment für über 2.000 Euro kaufen, dann aber die paar Kröten für eine legale Stellplatzübernachtung nicht übrig haben und dort auf dem Parkplatz übernachten, was nun mal verboten ist“, kritisiert der Windsurfer genervt in den sozialen Medien.

Er selbst hatte sich noch einen legalen Stellplatz für sein Wohnmobil für 16 Euro die Nacht gebucht.

Windsurfer befürchtet Verbote durch die illegalen Übernachtungen

Er befürchtet, dass durch die illegalen Übernachtungen irgendwann die Inselregierung eingreift und den Parkplatz für Wohnmobile unbefahrbar macht.

Wie andere Urlauber und Surfer auf den Post reagieren, liest du bei Moin.de (fb)

