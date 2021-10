Urlaub an der Ostsee: Einheimische haben genug von Touristen – „Dann graut es mir jedes Mal“

Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee war und ist auch im Jahr 2021 sehr beliebt. Viele Touristen verbringen ihren Urlaub gerne im eigenen Land.

Doch nicht bei allen Einheimischen an der Ostsee kommen die Urlauber gut an. Manche Küstenbewohner haben die Nase von den Touristen gestrichen voll.

Urlaub an der Ostsee: Einheimische haben genug von Touristen

Der Sommer 2021 ist in Deutschland vorbei und damit an vielen Orten an der Ostsee auch der große Ansturm der Urlauber. Durch die vielen Touristen kamen die Anwohner oft an ihre Grenzen.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Für einige Anwohner wurde der Weg zur Arbeit oder auch in den Supermarkt zum Einkaufen schon zur Herausforderung. Von eben solchen Zuständen berichtet ein Anwohner der beliebten Urlaubs-Insel Usedom unserem Partnerportal „MOIN.DE“.

Urlaub an der Ostsee: Einheimischer klagt über Touristen

„Man hat jeden Tag auf's Neue große Angst zu spät zur Arbeit zu kommen. Entsprechend ist das, was hier passiert, für manche Leute auch jobgefährdend“, berichtet der Anwohner. Besonders die Verkehrssituation auf der Insel sei für ihn schwer zu ertragen - besonders in den Sommermonaten. „Dann graut es mir jedes Mal.“

---------------

---------------

„Der Straßenverkehr ist unser größtes Problem hier auf der Insel. Bis Mai war noch alles in Ordnung, da hatten wir noch die Corona-Maßnahmen. Sie können sich nicht vorstellen, wie schön und wie angenehm es war, hier mit dem Auto unterwegs zu sein.“

Urlaub an der Ostsee: Auf Usedom war im Sommer wieder viel los. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Leo

Nachdem die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden, sei es wieder bergab gegangen. Ein paar Urlauber seien kein Problem. Er habe auch mit vielen gute Erfahrungen gemacht. Doch in letzter Zeit sei es einfach zu viel gewesen. Er habe zur Arbeit einen längeren Weg nehmen müssen, was ihn Zeit und auch Geld (Sprit) koste. Generell seien die Preise auf der Insel gestiegen. Was der Anwohner sonst berichtete, erfährst du auf „MOIN.DE“. (gb)