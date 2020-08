Der dänische Ort Skagen an der Nordsee hat eine faszinierende Besonderheit.

Urlaub an der Ostsee: Unfassbar! Dieses Foto haut die Touristen um

Die Ostsee begeistert viele Menschen. Jetzt hat sie wieder reihenweise Touristen umgehauen.

Ein ganz besonderes Foto zeigt einen einzigartigen Ort an der Ostsee, der gleichzeitig auch an der Nordsee liegt! Im dänischen Skagen, an der nordöstlichen Spitze des Landes, treffen die beiden Meere aufeinander. Über dieses Foto berichtet unter Partnerportal MOIN.DE.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Ostsee: „Magischer Ort“

Carolin Gerber beschreibt die Atmosphäre vor Ort: „Ein sehr magischer Ort.“ Auf Facebook hat sie eine Aufnahme geteilt, auf der beide Gewässer unmittelbar nebeneinander zu sehen sind.

--------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

--------------------------

Besonders fasziniert war sie davon, wie unterschiedlich sich die Meere verhalten, obwohl sie direkt nebeneinander liegen.

Was man genau auf dem Foto erkennt und was die ersichtlichen Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee sind,

------------------------

Mehr News auf MOIN.DE:

------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat –>>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >