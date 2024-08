Urlaub an der Ostsee: Schamloser Überfall in Top-Ort – Kamera lief mit

Wer einen Urlaub an der Ostsee plant, der freut sich in der Regel auf jede Menge Sonnenstunden, eine frische Meeresbrise und leckeren Fisch am Abend. Viele Reisende genießen jedoch auch andere regionale Produkte und probieren sich durch das Angebot verschiedener Anbieter. Doch plötzlich kommt es an diesem Ort zu einem tückischen Diebstahl. Was der schamlose Kriminelle jedoch nicht auf dem Schirm hatte: die Kameras, die seine Tat aufzeichneten!

Während die Reisenden meist völlig ahnungslos ihren Urlaub genießen, geht es hinter den Kulissen meist etwas weniger entspannt zu. Doch der Hofbesitzer, der Opfer des fiesen Diebstahls geworden ist, macht den Vorfall im Netz publik und bittet seine Gäste offiziell um Hilfe.

Urlaub an der Ostsee: Dieb auf frischer Tat ertappt

Ob die weiten Sandstrände, die sehenswerten Leuchttürme oder die Naturschutzgebiete – es gibt viele Gründe für einen Urlaub an der Ostsee, genauer gesagt in Bastorf bei Kühlungsborn. Eine weitere Besonderheit, die sich keiner der Reisenden entgehen lassen sollte: Lebensmittel vom regionalen Hof Bredenkamp. „Über mehrere kleine angesiedelte Verkaufsstationen in Kühlungsborn verkaufen sie frische Freilandeier, regional erzeugte Produkte aus den Eiern sowie von ihren Schweinen“, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“. Doch zuletzt mussten die Betreiber eine schockierende Entdeckung machen.

Wie aus einem Facebook-Beitrag der Betroffenen zu entnehmen ist, soll am 30. Juli 2024 gegen 02:55 Uhr die Vertrauenskasse des Hofs aufgebrochen worden sein. Glücklicherweise konnten die in der Umgebung aufgestellten Kameras den Dieb auf frischer Tat ertappen.

Nichtsdestotrotz stehen die Betreiber vor einem Rätsel, denn der Täter konnte bisher nicht identifiziert werden. Um dem Dieb auf die Schliche zu kommen, wendet sich der Hof Bredenkamp nun im Netz an all jene, die gerade ihren Urlaub an der Ostsee genießen: „Für weitere Hinweise wären wir sehr dankbar.“

