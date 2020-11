Urlaub an der Ostsee: Bitter für Urlauber – ihnen bleibt nur diese kleine Hoffnung

Für Menschen, die Urlaub an der Ostsee machen wollen, war diese Nachricht sehr bitter. Denn der Teil-Lockdown soll bis zum 20. Dezember verlängert werden. Wer sich also Hoffnungen gemacht hatte, im Dezember für ein paar Tage Urlaub an der Ostsee zu machen, guckt in die Röhre. Doch eine kleine Hoffnung bleibt.

Urlaub an der Ostsee: Tourismusbranche mit neuer Idee

Die Tourismus-Branche hat den Monat nämlich noch nicht komplett abgeschrieben, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE. Der Lockdown im Frühjahr hatte bereits für rote Zahlen gesorgt. Man wollte sich eigentlich zum Rest des Jahres davon erholen. Denn der Sommer brachte nicht mehr ein als sonst auch.

Urlaub an der Ostsee ist sein Beruf: Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Foto: imago images / BildFunkMV

„Im Sommer sind wir eh immer an der Auslastungsgrenze“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, im Gespräch mit MOIN.

Im Herbst war es auf Sylt Anfang November noch verhältnismäßig voll, auf Usedom verzeichnete man eine deutlich höhere Nachfrage für den September und auch der Oktober und November waren mehr gefragt als im letzten Jahr.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Viele Menschen wollten ihren Urlaub an der Ostsee in dieser Zeit nachholen. „Im Sommer gab es ein veritables Geschäft, auch im September. Dann hatte man Hoffnung auf Oktober und November, die Buchungslage da war so gut wie nie. Die Nachfrage wurde in diese Monate verlängert", so Woitendorf.

Als dann bekannt wurde, dass Deutschland ab dem 2. November wieder runtergefahren wird, war die Sorge groß. „Jetzt tauchen wieder die gleichen Fragen auf: Wann kommen die Hilfen, was macht man mit den Mitarbeitern, schickt man die in Kurzarbeit? Die wirtschaftliche Situation ist mindestens anspannend."

-----------

Top-News:

-----------

Eine Hoffnung bleibt der Tourismusbranche und den Urlaubern dennoch: Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Denn wie die Bundesregierung beschlossen hat, werden die Kontaktbeschränkungen zu den Feiertagen etwas gelockert.

+++ Wissenschaft: Mysteriöses Objekt in Wüste entdeckt – „Das Seltsamste, was mir in all den Jahren begegnet ist“ +++

Was Tobias Woitendorf von der Politik verlangt und welche Ideen die Tourismusbranche hat, um den Urlaub an der Ostsee weiterhin möglich zu machen, liest du bei MOIN.DE.