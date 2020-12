Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Urlaub an der Ostsee: Bittere Nachricht für beliebte Insel! Nur eine Hoffnung bleibt

Die Corona-Pandemie bescherte im Sommer der Ostsee und Nordsee einen förmlichen Boom.

Urlaub an der Ostsee war plötzlich gefragter denn je. Ganz Deutschland wollte zum Urlaub nach Usedom, Sylt oder Fehmarn. Jetzt kurz vor Weihnachten ist die Situation dort angespannt, berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Ostsee: Tote Hose auf Usedom

Nix los, so lässt sich die Stimmung in Usedom wohl gut zusammenfassen. Urlaub an der Ostsee: derzeit nicht angesagt! Mecklenburg-Vorpommern hat nun auch noch die angekündigte Lockerung, wonach Hotels Menschen für Familienbesuche beherbergen dürfen, eingesackt.

„Viele Hotels hatten schon vor Inkrafttreten der Verordnung entschieden, die Häuser über Weihnachten und Neujahr bis einschließlich 10. Januar zu schließen. Die Häuser nur für wenige Tage und mit einer geringen Auslastung zu öffnen, wäre für viele Hoteliers nicht wirtschaftlich sinnvoll gewesen", sagte Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH gegenüber MOIN.de.

Er gehe davon aus, dass es auch nur sehr wenige Buchungen gab.

---------------------------------

Mehr Themen:

Kreuzfahrt: Passagier packt über Schiffs-Reise in Corona-Zeiten aus – „Einfach angespannt“

Kreuzfahrt: Aida-Schiff soll am Wochenende ablegen – Chef überrascht mit Aussage

Wetter: Frau macht an der Ostsee Fotos vom Strand – plötzlich ist alles anders

---------------------------------

Wer Familie besucht, muss in ihren vier Wänden unterkommen

Eine Einreise zu touristischen Zwecken nach Mecklenburg-Vorpommern ist sogar für nur einen Tag verboten. Wer seine Familie auf Usedom zu Weihnachten besuchen will, muss in ihren vier Wänden unterkommen.

---------------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------------------------------

Hoffnung auf Impfstoff

Und so bleibt vorerst nur unser aller Hoffnung auf den Impfstoff. „Zügig impfen! Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden", so hat es Mecklenburg-Vorpommern in seinem Impfkonzept festgelegt.

+++ Wissenschaft: Ostsee-Taucher suchen Netze im Meer – plötzlich stoßen sie auf seltenes Relikt +++

Doch der Tourismusexperte bleibt für seine Branche vorsichtig. Warum, liest du bei .