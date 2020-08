Urlaub an der Nordsee: Zu viele Menschenmassen – schwerwiegende Folgen auf Sylt

Sylt. Es ist längst bekannt, dass die Insel Sylt in der Nordsee dieses Jahr mit Massen an Menschen zu kämpfen hat, die auf der Insel Urlaub machen. Viele Leute stört das, andere hingegen halten die Aufregung für übertrieben. Es sei immer Sommer doch immer voll dort, sagen sie. Was ein Unternehmen von der Insel jetzt tut, lässt aber aufhorchen.

Es handelt sich um die Bäckerei „Raffelhüschen“, die unweit des Airports liegt. „Wir brauchen eine Pause“, heißt es. Weil so viele Menschen Urlaub auf Sylt machen, sei der Besucherandrang in der Bäckerei an der Nordsee in diesem Jahr besonders stark. Nun wird eine harte Konsequenz gezogen.

Urlaub an der Nordsee: Personal braucht Ruhe

Denn das Resultat des Andrangs ist, dass die Bäckerei bald teilweise schließen wird, berichtet unser Partnerportal MOIN.

Man habe einen hohen Krankenstand und auch das Personal brauche einfach eine Pause, schreibt das Unternehmen auf Facebook.

Das ist die Nordsee-Insel Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Das ist ein eher ungewöhnlicher Schritt. Steht bei den meisten Firmen sonst eher der Profit über allem, handelt das „Raffelhüschen“ ganz anders.

Die Reaktionen der Menschen auf die Maßnahme der Bäckerei sind eindeutig.

