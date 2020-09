Urlaub an der Nordsee: Wer mit DIESEM Zug nach Sylt reist, muss keine Maske tragen

Urlaub an der Nordsee: Es gibt einen Zug, in dem du ohne Maske reisen darfst. (Symbolbild)

In den öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht für alle Fahrgäste eine Maskenpflicht - nicht aber in DIESEM Zug nach Sylt. Denn wer Urlaub an der Nordsee machen möchte, muss in jenem Zug keine Maske tragen.

Aber wie kann das sein? Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über die ungewöhnliche Reisemöglichkeit in Corona-Zeiten.

Urlaub an der Nordsee: In dem Zug herrscht keine Maskenpflicht

In den Zug steigen, zurücklehnen und warten, bis man am Ziel angekommen ist: Das Reisen mit der Bahn kann so angenehm sein, wäre da nicht die Maskenpflicht. Die Mund- und Nasenbedeckung wird schließlich von einigen als ganz schön lästig empfunden.

Ein Zug, der auf der Strecke zwischen Sylt und den Alpen unterwegs ist, ist allerdings von der Maskenpflicht ausgenommen. Wer mit jenem Zug also zum Urlaub an die Nordsee fährt, der muss keine Maske tragen. Was dahinter steckt und welche Reiseziele der Zug genau anfährt, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

Urlaub an der Nordsee: In dem Zug kannst du deine Maske ablegen. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

