Urlaub an der Nordsee: Eine Gemeinde richtet sich mit einem dringenden Appell an ihre Besucher. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Wenn du HIERHIN reist, solltest du eine Sache bedenken – „Bitte informiert euch...“

Anstatt sich mit Warnungen für Reiseziele im Ausland herumzuschlagen, verbringen viele Deutsche ihre Ferien zu Corona-Zeiten lieber im eigenen Land. Dementsprechend hoch im Kurs steht aktuell ein Urlaub an der Nordsee.

Doch auch hier kann man die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen nicht einfach vergessen. Eine Gemeinde in Niedersachsen hat dementsprechend einen Appell an alle Touristen abgegeben, die vor Ort ihren Urlaub an der Nordsee verbringen wollen.

Urlaub an der Nordsee: Gemeinde richtet Appell an Touristen

Auf der Facebook-Seite der Gemeinde Wurster Nordseeküste richtet die örtliche Kurverwaltung eine dringende Bitte an alle Urlauber. Das dortige Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer in Dorum-Neufeld und das direkt daneben gelegene „Watt'n Bad“ sind beliebte Touristen-Ziele. Doch die üblichen Besucherzahlen dürfen wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht erreicht werden.

Unnötige Wartezeiten bei bereits maximal ausgelasteten Stränden und Badeeinrichtungen sollen dabei strengstens vermieden werden. „Bitte informiert euch vor eurem Besuch des Freizeitgeländes Dorum-Neufeld auf www.wursternordseekueste.de oder der Facebook-Seite des „Watt'n Bad“, schreibt die Kurverwaltung deshalb in dem Facebook-Beitrag. „Hier wird jeweils sofort veröffentlicht, wenn eine der drei Schwimmzeiten oder der Strand voll belegt ist.“

Diskussionen über Öffnungskonzept

Unter dem Post sorgt der Appell der Kurverwaltung für hitzige Diskussionen:

„Das derzeitige Konzept funktioniert jetzt in der Hochsaison nicht mehr. Es kann nicht sein, dass man mittags bei sengender Hitze in praller Sonne eine Stunde ansteht, um ein Bändchen für den Eintritt zu ergattern, um dann gesagt zu bekommen, dass leider alle Plätze belegt sind.“

„Es gibt hier Seen, andere Bäder und das f***ing Meer. Fährt man eben woanders hin. Es gibt einige Alternativen. Komische Zeiten erfordern eine Umstellung oder eben mit dem A**** zu Hause bleiben.“

Einige Vorschläge für ein verbessertes System bringen die User gleich mit: Online-Anmeldungen für die Einrichtungen oder Monitore am Eingang, welche die aktuelle Auslastung anzeigen. (at)