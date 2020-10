Urlaub an der Nordsee: Urlauber klagen über Müll-Strände – doch auf dieser Insel läuft alles anders

Wer einmal am Urlaub an der Nordsee war, der kann ein Lied davon singen: An einigen Stränden sammelt sich immer wieder Müll. Doch auf einer Insel sieht alles ganz anders aus.

Beim Urlaub an der Nordsee gibt es wenig Schöneres, als lange und ausgedehnte Strand-Spaziergänge zu machen. Unter den Füßen der Sand, das Rauschen der Wellen im Ohr und um die Nase weht eine kräftige Brise.

Gerade in der Hauptsaison gibt es jedoch immer wieder ein großes Problem, welches beim Urlaub an der Nordsee einen faden Beigeschmack hinterlässt. Unaufmerksame Touristen hinterlassen ihren Müll einfach an den Stränden. Doch wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, gibt es auf einer Nordsee-Insel damit fast gar keine Probleme.

Urlaub an der Nordsee: Diese Insel kennt kein Müll-Problem

Eines der abschreckendsten Beispiele in diesem Sommer, was die Müll-Verschmutzung anging, war dabei Scharbeutz an der Ostsee in der Lübecker Bucht. Bei gutem Wetter wurde der Ort am Wochenende von Tagestouristen regelrecht überrannt. Auch auf Norderney sorgte das Thema Party-Touristen für einige Diskussionen.

Das sind die Ostfriesischen Inseln:

eine Gruppe deutscher Nordseeinseln, liegt aufgereiht vor der niedersächsischen Festlandsküste

Inselgruppe erstreckt sich über rund 90 Kilometer von West nach Ost zwischen den Mündungen von Ems, Jade und Weser

zwischen den Inseln und dem Festland befinden sich Wattbereiche

Inseln: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge

es gibt noch sechs weitere, unbewohnte Inseln: Lütje Hörn, Brauerplate, Memmert, Kachelotplatte, Minsener Oog und Mellum

die Westfriesischen Inseln gehören übrigens zu den Niederlanden

Einer anderen Nordsee-Insel sind solche Zustände hingegen fremd: Borkum! Hier können sich Einheimische und Touristen ganz ohne Müll-Probleme an den Stränden räkeln. Stadt-Sprecher Frank Pahl erklärt gegenüber „MOIN.de“, dass dies auch an der Disziplin der Strandnutzer liege.

Doch der Borkumer weiß noch um ein paar andere Faktoren, die der Insel die Müllberge ersparen. Wenn du wissen willst, warum die Umweltverschmutzung an den Stränden der ostfriesischen Insel geringer ausfällt, als auf anderen Inseln, kannst du das bei unserem Partnerportal „MOIN.de“ nachlesen. Klicke einfach >>> hier. (dav)

