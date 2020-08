Urlaub an der Nordsee: Touristin gelingt unglaubliches Bild – die Reaktionen sprechen für sich

Das Wattenmeer, Dünen und unberührte Natur: Die Nordsee bietet Touristen einige Sehenswürdigkeiten, wie eine Touristin nun auch noch mal bewiesen hat. Ihr ist ein unglaubliches Bild gelungen, das nun für Begeisterung im Netz sorgt.

Ihr Urlaub an der Nordsee hat sich damit wohl gelohnt.

Urlaub an der Nordsee: Touristin gelingt unglaubliches Foto

Die Nordsee mit ihren Inseln ist definitiv eine Reise wert - das hat Johanna S. jetzt bewiesen. Während ihrer Fahrt von der Insel Langeoog nach Spiekeroog gelang ihr nämlich ein Foto, das lang nicht jeder im Urlaub an der Nordsee machen kann.

Sie fotografierte aus nächster Nähe haufenweise Robben am Strand, die gerade ein Sonnenbad nahmen. Andere schwammen durch das Meer.

Damit gewährt die Touristin Einblicke in das Leben der Tiere, die man so nicht jeden Tag erhält. Denn wer kommt sonst schon so nah an diese Tiere heran?

Foto vom Urlaub an der Nordsee: Reaktionen sprechen für sich

Johanna S. lud gleich mehrere Fotos in ihr privates Facebook-Profil, um die unglaublichen Aufnahmen mit anderen Menschen zu teilen. Dass ihre Fotos besonders sind, bestätigen auch die Reaktionen anderer Facebook-Nutzer.

Urlaub an der Nordsee: Die Tiere ließen sich offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Foto: Johanna Sower

Sie drückten ihre Begeisterung mit einem „Gefällt Mir“ und verschiedenen Emojis aus. Andere wiederum schrieben:

„Wuuuunderschön! Danke fürs Teilen!“

„Allerliebst.....“

„Sooo wundervolle Aufnahmen“

„Wow, ganz tolle Fotos“

„Megaaaa schöne Aufnahmen“

„Wie süß ist das denn?“

Urlaub an der Nordsee: Die Fotos wird Johanna S. bestimmt gut aufbewahren. Foto: Johanna Sower

Das ist die Nordsee:

Randmeer des Atlantischen Ozeans

Im nordwestlichen Europa gelegen

Durchschnittliche Tiefe 95 Meter

570.000 Quadratkilometer Fläche

Gegenüber dieser Redaktion verriet Johanna S., dass sie mit ihrem Boot allerdings nicht „ganz so nah“ an die Robben herangefahren sei, um sie nicht zu stören. Die Touristin kann damit sicherlich stolz auf ihre seltenen Nordsee-Aufnahmen sein.