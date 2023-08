Urlaub an der Nordsee: Beliebter Ort verprasst 10 Millionen Euro – ausgerechnet dafür

Wer einen Urlaub an der Nordsee macht, der besichtigt nicht selten die Natur dort. An der Küste haben auch zahlreiche Tiere ihr Zuhause. Doch droht jetzt etwa Ärger in dem idyllischen Paradies?

Den Touristen soll es bei ihrem Urlaub an der Nordsee an nichts fehlen – doch auch den dort lebenden Tieren soll es gut gehen. Schließlich machen sie die Region erst so richtig interessant. Ein tierisches Millionen-Projekt an der Nordsee sorgt jetzt für mächtig Aufruhr. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat nachgefragt: Wofür wird hier so viel Geld ausgegeben?

Urlaub an der Nordsee: Wattforum wird erweitert

Damit es allen Lebewesen an der Nordsee gut geht, ergreift das Land immer wieder Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz. Ein solches Projekt ist auch die Erweiterung des Multimar Wattforums in Tönning, Schleswig-Holstein.

„Dazu zählen der Bau eines Otterfreigeheges, Becken- und Filtertechnik, Außenanlagen sowie die In- und Outdoorausstellung ‚Watt.Land.Fluss’“, erklärt ein Sprecher gegenüber „MOIN.DE“. Die ursprünglich bewilligten Kosten des Projekts betrugen rund 6,7 Millionen Euro (Oktober 2020). Diese Gesamtkosten seien auf rund 9,2 Millionen Euro gestiegen (November 2022), heißt es. Der Grund für die Entwicklung: allgemeine Anpassungen in der Baubranche. Darauf habe das Land keinen Einfluss.

Urlaub an der Nordsee: Wie finanziert sich das Mammut-Projekt?

Die FDP-Fraktion des Landes stellte wegen der Mega-Summe eine Anfrage im Landtag von Schleswig-Holstein. Von den Steuerzahlern soll das Projekt nach Informationen von „MOIN.DE“ nicht bezahlt werden. Wie das Projekt stattdessen finanziert werden soll, das kannst du bei „MOIN.DE“ nachlesen. Den Artikel findest du hier.

