Urlaub an der Nordsee: Die teuerste Straße Deutschlands liegt auf Sylt – eine Bewohnerin verrät, was Fremde nicht sehen

Dank der sinkenden Corona-Inzidenzen hoffen viele Deutsche darauf dieses Jahr wieder Urlaub an der Nordsee machen zu können.

Zu den beliebten Urlaubsorten an der Nordsee gehört auch die Insel Sylt. Diese hat auch den Ruf, besonders die Schönen und Reichen anzuziehen. Kein Wunder: Immerhin findet man hier die teuerste Straße Deutschlands. Eine Bewohnerin hat nun verraten, was Fremde nicht sehen können.

Urlaub an der Nordsee auf der Insel Sylt mit Zelt oder dem Camper? Das kommt für die Bewohner des Hobokenwegs wohl eher nicht in Frage. Immerhin gilt dieser als die teuerste Wohnstraße Deutschlands. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, ist die Straße gerade mal 500 Meter lang.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Die Häuser, welche die Straße säumen, gehören Millionären und Milliardären. Doch warum ist gerade der Hobokenweg so beliebt?

Urlaub an der Nordsee: Eine Bewohnerin verrät, was Fremde nicht sehen

Diese Frage hat eine Anwohnerin, welche nicht näher genannt werden will, „MOIN.DE“ beantwortet. „Alle Sinne werden angesprochen. Man hat hier Naturerlebnisse, die sehr besonders sind“, erzählt sie.

Weiter erzählt sie: „Tageszeit abhängig verändern sich die Farben ständig. Wenn ich morgens um neun Uhr zum Watt blicke, dann wirken graublaue Farben auf mich ein. Nur eine Stunde später leuchtet es azurblau. Das hat eine beruhigende Wirkung auf meine gestresste Seele. Zudem gibt es einen unglaublichen Vogelreichtum und Pflanzenvielfalt. Und das Meer spiegelt in verschiedenen Schattierungen. Das alles hat man auf der rauen Dünenseite nicht.“

Urlaub an der Nordsee: Der Hobokenweg zieht die Reichen an. (Archivbild) Foto: IMAGO / McPHOTO

Außerdem spiele der wirtschaftliche Aspekt für viele Investoren eine große Rolle, sagte Makler Tom Kirst gegenüber unserem Partnerportal. Diese seien in der Gegend rund um die Straße und besonders auch bei den Grundstücken am Hobokenweg sehr gut. Was er außerdem zu den Grundstücken verraten hat, erfährst du auf „MOIN.DE“.