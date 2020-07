Ein Teenager hat während des Urlaubs an der Nordsee eine schockierende Beobachtung gemacht. (Symbolfoto)

Urlaub an der Nordsee: Teenager sitzt auf Düne – was er dann entdeckt, erinnert an einen Krimi

Wenn der Urlaub an der Nordsee zum Kriminalfall wird: Diese Erfahrung machte ein Teenager aus Hessen, der mit seinen Eltern eigentlich nur in Borkum an der Nordsee Urlaub machen wollte. Doch stattdessen half der Junge der Polizei vor Ort.

Urlaub an der Nordsee: Teeanger macht schockierende Beobachtung

Beim Urlaub an der Nordsee beobachtete ein 12-Jähriger am Strand der Insel Borkum einen jungen Mann, der die Einnahmen aus einer Trampolinanlage an der Strandpromenade stahl.

Das ist die Nordsee:

Die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

ist ein wichtiger Handelsweg zwischen Mittel- und Nordeuropa zu den Weltmärkten

Städte am Ufer: Brügge, Rotterdam, Wilhemshaven, Bremerhaven, Olso, Bergen

Inseln: Sylt, Borkum, Ostfriesische Inseln, etc.

die Nordsee hat eine Fläche 575.000 Quadratkilometern

Dann floh der Tatverdächtige in die Dünen. Der Junge überlegte nicht lange und lief ihm hinterher. In den Dünen fand er dann das leere Portemonnaie, in dem die Geldeinnahmen gewesen waren.

Außerdem beobachtete der Hesse, wie der Mann seine auffällige Jacke auszog und so zurück zur Promenade ging.

Urlaub an der Nordsee: Junge stellt Dieb

Als sich der mutmaßliche Dieb in die Nähe der Trampolinanlage auf eine Bank setzte, nutzte der Teenager die Chance und bat Erwachsene und seine Eltern um Hilfe.

Die alarmierten die Polizei Borkum, die mit zwei Fahrradstreifen und einer Motorradstreife vor Ort erschien und die Ermittlungen aufnahm. Dabei gab der junge Nachwuchs-Detektiv aus Hessen wohl eine so detaillierte Täterbeschreibung ab, dass die Beamten sicher sind, den Fall aufklären zu können.

Ob der Teenager einmal selbst Polizist oder Detektiv werden möchte, ist nicht unbekannt – sicher ist aber, dass er diesen Urlaub an der Nordsee wohl nicht so schnell vergessen wird. (kv)