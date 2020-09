Urlaub an der Nordsee: Der Mann aus Sylt regt sich mächtig auf. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Sylter sauer – „Schön ist anders“

Wattenmeer, lange Strände und eine meterhohe Steilküste: Wer Urlaub an der Nordsee macht, kommt an Sylt kaum vorbei. Die beliebte Insel bietet viel Natur. Allerdings hat die Insel in der Nordsee noch mehr zu bieten, wie eine Diskussion auf Facebook aktuell zeigt.

Ein Sylter ist nämlich sauer über einen Anblick, den wohl jeder Urlauber erwartet, wenn er Sylt besucht. Er findet: „Schön ist anders.“ Über den Vorfall berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

+++ Hund: Retter finden verwahrlostes Tier – es stellt sie vor ein großes Rätsel +++

Urlaub an der Nordsee: Sylter macht Beobachtung und wird sauer

Jährlich machen gut fünf Millionen Touristen Urlaub an der Nordsee. Dabei verschlägt es Hunderttausende nach Sylt. Damit ist es auch wenig verwunderlich, dass die größte Nordseeinsel immer wieder Aufsehen erregt.

Nun sorgt ein Vorfall für Ärger. Ein Sylter hat eine Beobachtung gemacht, die ihn aufregt. Auf Facebook schreibt er: „Schön ist anders.“ Damit stieß er ein Thema an, das für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Was den Mann sauer macht, und wie andere Menschen reagierten, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen. (nk)

Urlaub an der Nordsee: Reisende auf Sylt dürften Bescheid wissen, worüber der Mann spricht. (Symbolbild) Foto: dpa

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

Sylt: Mann schickt deutliche Botschaft an rücksichtslose Radfahrer auf der Insel – „Das Schlimmste...“

Hamburg: Riesen-Ärger wegen Dreharbeiten von „Notruf Hafenkante“! „Regt mich auf“

Sylt-Fans diskutieren über Fisch-Teller „Gosch“ – „Da fehlt noch ein bisschen“

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>